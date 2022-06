Bienvenue à l'Hôpital des nounours, où les enfants soignent leur doudou pour se rassurer

Inès et Nour, comme 400 autres enfants cette année, apprennent à faire un pansement à leur doudou, à l'Hôpital des Nounours de Rouen, organisé du 20 au 24 juin 2022.

"Ils ont mal à la tête et au ventre... Ils se sont cognés", raconte Arthur, six ans. Avec 17 autres élèves de maternelle du centre de loisirs de Mont-Saint-Aignan (Normandie), il est venu pour soigner ses doudous, "Pinpin" et "Panpan", à l'Hôpital des Nounours. Du 20 au 24 juin 2022, les étudiants en médecine de l'Université de Rouen deviennent "nounoursologues" : ils font passer toutes sortes d'examens médicaux aux peluches pour préparer les enfants aux visites chez le docteur ou à l'hôpital.

Diminuer le syndrome de la blouse blanche

Après avoir récupéré le carnet de santé de leurs doudous, les enfants sont dispersés dans différentes salles de classe, reconverties en services de l'hôpital miniature. Pour Arthur, Nour, Inès et Benjamin : direction la médecine générale, où Louise les attend. "Est-ce que vous savez à quoi ça sert ?" demande l'étudiante en deuxième année de médecine en désignant le stéthoscope.

Arthur et Nour enchaînent les examens : ils écoutent le cœur, prennent la tension, la température... Mais la piqûre, l'apprenti docteur ne veut pas la faire. "Mon doudou, il aime pas trop ça les vaccins", justifie-t-il. Nour, elle, plante l'aiguille sans problème dans son ourson. "Les enfants ont surtout peur des piqûres et des radios", explique Irène Dejonghe, en charge de l'organisation cette année avec sa camarde Salomé Dias. "Le but, c'est de diminuer le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire la peur des médecins ou des autres filières de santé qu'ils peuvent rencontrer à l'hôpital."

Deux nouvelles filières

Kinésithérapie, chirurgie, infirmerie ou encore pharmacie : l'Hôpital des Nounours se veut le plus exhaustif possible, précise Irène. "Cette année, on accueille aussi la filière odontologie, donc les dentistes, et la filière imagerie médicale."

Pour les radios, c'est Mathis, autre étudiant de deuxième année, qui supervise. Il a sa disposition un scanner et une IRM... Miniatures, et en carton. Pour expliquer le fonctionnement des appareils, il redouble d'imagination : la lumière du scanner provient du flash de son téléphone, et il fait entendre le bruit de l'IRM sur Internet : "Ça fait des gros bruits de travaux comme ça", prévient-il.

Tous volontaires, l'exercice permet aussi aux étudiants de s'entraîner à incarner un professionnel de santé. "Il y a d'ailleurs une double prise en charge, rappelle Mathis. Il faut à la fois rassurer l'enfant, mais aussi le parent, qui est parfois davantage stressé." C'est pour ça que les parents sont aussi les bienvenus à l'hôpital des nounours. Ecoles, centres d'animation : tout le monde dans la Métropole de Rouen peut se manifester pour inscrire les enfants, mais victime de son succès, l'hôpital ne pourra pas accueillir tous les enfants... Ni tous les doudous.