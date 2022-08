"Bienvenue en enfer" : le 15 débordé en Dordogne doit gérer en plus les fermetures des accueils des urgences

"Bienvenue en enfer" sourit Pascal Galopin en ouvrant la porte vitrée. Dans la salle, une petite dizaine d'assistants de régulation médicale du SAMU ont les yeux rivés sur leur triple écran, casque d'appels sur la tête. "Nous sommes les voix de l'ombre" explique le coordonnateur les yeux un peu cernés, il part en vacances la semaine prochaine, enfin.

Toute la journée, toute la nuit, ces ARM comme on dit ici, décrochent les appels des Périgourdins et des vacanciers malades ou blessés. Il n'y a pas de sonnerie, juste des cases appels qui s'empilent dans des colonnes à l'infini. Pascal Galopin se souvient très bien de journées durant l'été avec jusqu'à 800 dossiers traités, c'est 300 en moyenne par jour le reste de l'année. Une cadence infernale "on est des humains mais on travaille comme des machines", les assistants doivent aller vite pour répondre car ils craignent tous de "rater l'urgence vitale".

Entre 10 à 20% d'appels en plus quand l'accueil des urgences ferme

Le 15 est un réflexe en cas d'urgence mais aussi quand il n'y a plus de solution : "Nous sommes dans un département où on manque de médecins et quand il n'y a pas de médecin vers qui se tourner, les personnes appellent le 15 et il faut répondre, on ne peut pas les laisser comme ça" affirme le docteur Jean-Paul Lorendeau chef de service du 15. Et c'est sans compter les journées où l'hôpital de Sarlat ou celui de Bergerac ont fermé l'accueil des urgences "on le voit très bien, on a entre 10 et 20% d'activité en plus sur ces journées-là et c'est très difficile de dire non à quelqu'un ou de lui dire de venir à Périgueux pour se faire soigner".

La situation a déjà été tendue avec la crise sanitaire et le premier confinement mais là "tous les records sont dépassés" explique le docteur Jean-Paul Lorendeau. "On a deux fois plus d'activité [...] il s'agit de survivre à l'été, c'est notre objectif à tous". Pour l'été, le centre d'appels du 15 a reçu des renforts. Ils sont huit en semaine, dix le weekend mais cela ne suffit pas selon lui "tous les ans, l'activité du SAMU augmente".

Des assistants qui reviennent sur leurs congés pour assurer le 15

Cet été, des médecins généralistes ont accepté dans certains secteurs de prendre quelques patients non graves pour décharger le SAMU et les urgences. Mais malgré ces renforts ponctuels, le centre d'appel du SAMU est en tension. Des assistants ont accepté de revenir travailler alors qu'ils étaient en congés comme Marjorie Dumas, assistante régulation depuis 16 ans. "Il faut assurer le 15, c'est notre mission". Elle est revenue ce jour-là à son poste, au mur à côté d'elle des dessins sont accrochés pour égayer la salle.

Pour gérer tous les appels, Les assistants prennent moins de pauses, mangent plus vite pour répondre le plus vite possible. Le docteur Lorendeau est revenu aussi sur ses congés pour gérer les secours sur l'explosion de la poudrerie à Bergerac mais il s'inquiète surtout pour ces équipes "c'est dur, on est en crise et les gens sont épuisés". Le docteur Lorendeau devenu chef de service en janvier 2020 milite pour de la coopération départementale au niveau des soins car pour lui, le problème est structurel et il ne concerne pas que la Dordogne.