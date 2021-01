Coronavirus : comment va se passer la campagne de vaccination à partir de ce jeudi en Bigorre

Sans divulguer de chiffres précis, le préfet des Hautes-Pyrénées, Rodrigue Furcy, a affirmé lors de la présentation de la campagne de vaccination que"plusieurs milliers de doses du vaccin étaient arrivées mardi soir à Tarbes". La vaccination va débuter, ce jeudi en Bigorre, dans trois Ehpad : Korian Le Carmel à Tarbes, l'Ehpad La Pastourelle à Lourdes et l'Ehpad Pyrène Plus à Saint-Pé de Bigorre mais aussi à l’Ayguerote pour les soignants à risques et volontaires. Puis dès lundi, la campagne va s’accélérer avec quatre centres de vaccination installés dans le département.

Des centres de vaccination à Tarbes, Lourdes et Lannemezan dès lundi

Pour le moment ne sont concernés prioritairement par cette campagne de vaccination que les personnes âgées en établissements, les soignants en établissements comme en médecine de ville mais aussi les pompiers et les aides à domiciles de plus de 50 ans ou avec une ou des comorbidités. Mais en fonction des disponibilités des doses et de la demande, les autres publics, en particulier les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile et les plus de 65 ans présentant une ou des comorbidités, pourront être vacciner à leur tour.

La vaccination va s’accélérer la semaine prochaine. Elle concernera les 34 Ehpad et les 4 USLD, unités de soins de longue durée, du département.

Il faut prendre rendez-vous

Plusieurs centres de vaccination seront ouverts dans le département: à Tarbes, le centre de l’Ayguerote se concentrera sur le public hospitalier, le centre de prévention Covid du parc des expositions sera pour les autres publics comme l’espace Robert Hossein à Lourdes et la salle des fêtes de Lannemezan. Avant de se déplacer dans ces centres de vaccinations, il faut prendre rendez-vous au 05.62.54.65.66.