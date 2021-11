Le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux de Tarbes et Lourdes ce jeudi, afin de répondre à l'afflux de patients covid-19.

Bigorre : le plan blanc déclenché dans les hôpitaux de Tarbes et Lourdes

Le Centre Hospitalier de Bigorre a décidé ce jeudi de déclencher son plan blanc, à Tarbes et Lourdes, après une réunion de crise en milieu de journée pour faire le point sur la situation. Ce plan va permettre aux établissements de s'adapter à une situation sanitaire qui empire. En effet en un mois, le nombre de patients hospitalisés dans les Hautes-Pyrénées en raison du covid-19 est passé de 8 à 43. Le tout alors que les hôpitaux sont déjà fortement sollicités.

Objectif : prioriser pour garder la maîtrise

La progression de patients admis en raison du coronavirus est forte, mais en proportion elle reste moindre par rapport à celle des vagues précédentes, signe une fois de plus d'après les professionnels que le vaccin est efficace contre les formes les plus graves. Ces patients sont admis alors que la charge de travail est très importante pour les équipes, certaines travaillent depuis plusieurs mois en sous-effectif chronique. Ce plan blanc va donc permettre de rappeler du personnel en repos, faute de mieux, et de prioriser les interventions, pour tenter de garder la main sur cette situation qui empire mais qui n'est pas encore hors de contrôle.