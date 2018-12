Bilan très satisfaisant pour le mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté

Le bilan de la 3e édition du mois sans tabac qui s'est achevé hier est très satisfaisant. En Bourgogne Franche Comté, près de 10 000 fumeurs ont participé à l'opération. C'est presque deux fois plus qu'en 2017. Pour l'association tab'agir partenaire de l'opération, on est sur la bonne voie.

Dijon, France

9795, c'est le nombre exact de fumeurs qui se sont inscrits pendant le mois de novembre sur le site de tabac info service. Il étaient 6278 il y a un an. Comment expliquer cette progression? d'abord parce que les fumeurs sont de plus en plus nombreux à vouloir arrêter de fumer. Ainsi, Julie, une dijonnaise de 37 ans, fumeuse depuis 20 ans a profité du mois sans tabac pour écraser définitivement la cigarette. Depuis, elle se sent mieux, respire mieux et fait aussi des économies.

Julie a arrêté de fumer à cause d'une hausse de sa consommation de cigarettes. Elle avoue se sentir beaucoup mieux. Copier

Merci & Bravo aux acteurs impliqués sur le #MoisSansTabac avec pic.twitter.com/R1Gv9gwx2g — Mois Sans Tabac IDF (@MoisanstabacIDF) November 30, 2018

Ensuite, les partenaires qui participent à l'opération sont également de plus en plus nombreux. Médecins, pharmaciens, maisons de santé jusqu'aux associations sensibilisent de plus en plus les patients et adhérents en particulier sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il existe par exemple un groupe très actif de fumeurs bourguignons et franc-comtois désireux d'arrêter la cigarette.

La 3e édition du #Mois sans tabac a connu un gros succès en Bourgogne-Franche-Comté © Maxppp -

Jusque dans les entreprises où des actions ont été mises en place. Ce fût le cas chez Seb à Selongey et Is-sur-Tille où une demi-journée de sensibilisation a été organisée. 45 personnes ont répondu présentes. Elles ont toutes menées le test de monoxyde de carbone expiré qui permet de mesurer le taux de monoxyde lorsque l'on arrête de fumer. Enfin, mieux remboursés, les substituts au tabac, patchs et autres gommes et pastilles, incitent les fumeurs à arrêter la cigarette définitivement.

Françoise Amelot, directrice de l'association Tab'agir à propos des tests effectués sur les salariés de Seb désireux d'arrêter de fumer Copier