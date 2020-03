Bilans auditifs gratuit jeudi 12 mars partout sur le territoire girondin

L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des experts scientifiques et médicaux et des acteurs de la prévention. Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de la santé, agissant sur tous les territoires de l’hexagone, pour que la santé auditive devienne une clé de santé. L’association JNA organise chaque année la Journée Nationale de l’Audition (mars), elle développe également, des programmes de santé auditive, invitant à intégrer l’audition parmi les déterminants « santé », facteurs clés de l’équilibre de santé et de vie sociale à tous les âges. Association de référence dans le domaine de l’audition, la JNA regroupe 23 années d’enquêtes réalisées avec des instituts de sondage permettant d’établir un baromètre de l’audition, et des données brutes des milliers de dépistages de l’audition réalisés auprès des différents publics. Pour trouver un point de dépistage auditif, vous pouvez consulter le site de l'association JNA.

Alban Colomès Audioprothésiste vous informe sur les nouveautés dans les appareillages, connectés grâce aux Smartphones Copier