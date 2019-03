Puy-de-Dôme : 7e semaine de grève des agents de l'hôpital de Billom

Billom, France

La grève se poursuit à l'hôpital de Billom. Les 400 agents dénoncent la baisse endémique des effectifs. Selon les syndicats, actuellement 16 postes ne sont pas remplacés notamment auprès des patients. Mais tous les services sont impactés. Pour montrer leur détermination, ils organisent des pauses café ou des pauses pique-nique. Le vent et le froid n'ont pas entamé leur détermination.

Les négociations sont au point mort car la directrice est en arrêt maladie © Radio France - Claudie Hamon

1,3 millions d'euros de déficit en 2018

Et aujourd'hui les négociations sont au point mort car leur directrice est en arrêt maladie jusqu'au 7 avril, peut-être plus et l'ARS qui devait se déplacer ce jeudi n'est pas venue. Ce que regrette Sébastien Fafournoux représentant CGT de l'hôpital de Billom. "La direction joue peut-être la montre mais on maintient la pression jusqu'à ce que l'ARS finance des postes supplémentaires." "On ne demande pas de primes ni des augmentations de salaires, on demande du personnel en plus pour assurer notre travail dans des conditions dignes pour les patients", lâche Pascal aide soignant depuis 20 ans.

Apparemment les agents sont la variable d'ajustement du déficit abyssal de l'hôpital. Il représente 1,3 million en 2018, 2,6 millions cumulés sur trois ans. Dommage que cela retombe aussi sur les patients.