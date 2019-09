Bioéthique : la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe consulte la population à Pont-Audemer

Deux groupes ont été constitués pour parler essentiellement de la PMA et son remboursement, des origines et de la filiation, ou du don de sperme et d'ovocytes

Pont-Audemer, France

"Un lieu de débats et d'échanges" c'est ainsi que la députée (LaREM) de la troisième circonscription de l'Eure, Marie Tamarelle-Verhaeghe présente sa consultation citoyenne parlementaire. Membre de la commission spéciale qui a adopté le texte samedi 14 septembre, la députée, qui est aussi médecin, travaille depuis un an sur le texte. Ils sont 18 à avoir répondu à son invitation, une initiative appréciée, car "c'est important de nous demander notre avis sur la société dans laquelle on veut vivre" souligne Dominique, une des participantes. Pendant un peu plus de deux heures, les citoyens ont pu confronter leurs points de vue, partager leurs doutes ou leurs interrogations notamment sur la procréation médicale assistée qui sera autorisée pour toutes les femmes, célibataires ou en couple de même sexe, une fois la loi adoptée, ou manifester pour certains leur hostilité au projet.

Consultation citoyenne parlementaire sur le projet de loi bioéthique : reportage de Laurent Philippot à Pont-Audemer Copier

La députée animant le débat à l'autre table, ce sont deux de ses collaborateurs qui doivent répondre au feu parfois nourri des questions des participants © Radio France - Laurent Philippot

Le projet de loi bioéthique sera examiné à partir du mardi 24 septembre à l'Assemblée nationale et au moins jusqu'au 30 septembre.

Un débat transpartisan pour plus de démocratie participative

Cette première consultation citoyenne parlementaire, c'est la réponse de la députée au désir des Français d''être mieux associés à la vie politique, un souhait notamment exprimé lors du grand débat national. Dorénavant, avant chaque examen d'un projet de loi, Marie Tamarelle-Verhaeghe s'engage à organiser une réunion publique mensuelle et thématique.

Au bout de plus d'une heure et demie d'échanges, c'est l'heure de la synthèse, quitte à relancer le débat © Radio France - Laurent Philippot

Les quatre prochaines réunions sont déjà prévues. On y débattra des projets de loi dépendance, engagement et proximité, réforme des retraites et du financement de la sécurité sociale. La députée de la troisième circonscription de l'Eure promet de "valoriser ces contributions citoyennes lors des discussions à l'Assemblée nationale" et d'envoyer aux participants un compte-rendu détaillé une fois le projet de loi discuté, ceux qui le souhaitaient ont pu laisser leur adresse électronique. Il est un peu plus de 22h00, les participants quittent la salle d'armes de Pont-Audemer, mais certains poursuivent le débat sur le trottoir.