Biopôle Saint-Beauzire : Carbogen lance une nouvelle unité de fabrication de produits injectables

Pascal Villemagne, Président de Carbogen France et Laurent Wauquiez, Président de la Région

C'est une petite commune de 2250 habitants qui est en passe de devenir la Pharmaco Valley de la Limagne. Car la société Carbogen a lancé la construction d'une nouvelle unité de production à Saint-Beauzire, pour fabriquer des produits pharmaceutiques destinés aux patients atteints d'un cancer. "Ce seront deux lignes stériles, capables de produire 30 000 flacons injectables en quelques jours, c'est beaucoup plus que ce que nous pouvions faire à Riom" explique Pascal Villemagne, le président de Carbogen France.

Nous pourrions fabriquer des vaccins, mais ce n'était pas l'objectif initial, et nous n'avons pas suffisamment de capacité de production pour cela... Pascal Villemagne, Président de Carbogen France.

La structure sera implantée sur un terrain de 14 000 mètres carrés jouxtant le siège social de Limagrain, et proches d'autres entreprises innovantes sur ce technopole en plein essor.

Les équipes de Carbogen lors de la pose de la première pierre © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Le bâtiment de deux étages et d’une surface de 9 500 mètres carrés comprendra une grande zone de laboratoires de recherche et développement et de contrôle qualité, tandis que la production sera assurée par deux lignes de remplissage aseptiques sous isolateur à la pointe de la technologie" précise Pascal Villemagne .

60 embauches en local

Pour le lancement du chantier, Laurent Wauquiez ne pouvait qu'apporter la première pierre à l'édifice. "C'est la relocalisation de notre industrie" savoure le président de la Région, "pour les masque que vous portez nous étions dépendant de la Chine, les vaccins on ne les fabrique pas dans nos laboratoires, on doit retrouver notre souveraineté, et je suis fier que ça se fasse chez nous". La région apporte un des cinquante millions d'euros du projet.