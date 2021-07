Des journées dédiées aux saisonniers au centre de vaccination à Biscarrosse

"Il y a eu quelques clusters dans plusieurs coins de Biscarrosse alors on réserve la journée aux saisonniers", explique d'emblée le médecin qui vaccine (et ancien maire), le docteur Pierre Junca. Ce samedi au centre de vaccination de Biscarrosse, plus de 300 salariés des ERP, les établissements recevant du public, sont venus se faire vacciner. A partir du 30 août, ils seront dans l'obligation de fournir un pass sanitaire pour pouvoir travailler. "Ce sont les salariés ou les employeurs des salariés qui on pris rendez-vous", détaille Annie, coordinatrice du centre. Et il y a "plus de demande que de créneaux", selon le docteur.

En faisant attention, en se lavant les mains, avec le masque, c'est suffisant

"C'est quand même compliqué de se faire tester tous les deux jours", d'autant que "ce sera bientôt payant", alors Zoé, qui travaille dans un bar, s'est résignée à la vaccination. "Je ne voulais pas", affirme-t-elle, mais la jeune femme voulant aussi voyager, elle en a pris son parti. "C'est l'occasion et la résignation", qui ont aussi poussé cette serveuse, "qui veut garder quelques libertés", à prendre rendez-vous. Au contact du public, elle estime "qu'en faisant attention, en se lavant les mains, avec le masque, c'est suffisant".

"C'était l'opportunité de le faire", d'autant qu'"il y avait plusieurs semaines d'attente ailleurs alors j'ai sauté sur l'occasion", estiment au contraire ces deux autres saisonniers, salariés en camping ou à la mairie, en charge des espaces verts. Mais "il n'y a pas beaucoup de collègues qui veulent se faire vacciner", admettent-ils.