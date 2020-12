Blainville-sur-Orne : tous les habitants invités à un dépistage Covid-19

Il y avait eu Biéville-Beuville au printemps, le quartier caennais du Chemin Vert cet été, la commune de Blainville-sur-Orne organise à son tour un dépistage de grande ampleur. “Je l’avais réclamé la semaine dernière. La Préfecture l’a accordé ce mardi 1er décembre” indique la maire Lionel Marie.

Un foyer de contamination au groupe scolaire Colbert

Ce dépistage est la conséquence du foyer de contamination décelé la semaine dernière dans l’une des écoles de la ville : le groupe scolaire Colbert, où au moins sept personnes (quatre enseignants et trois élèves) ont été contaminées par le coronavirus. “L’éducation nationale n’a pas été transparente dans sa communication notamment avec les parents d’élèves. Elle a beaucoup trop tardé” grince Lionel Marie, à la tête de la commune depuis les dernières élections municipales. Une critique également formulée par des parents d’élèves de ce groupe scolaire qui compte quelque 250 enfants. Les cas se sont progressivement accumulés à partir du 22 novembre jusqu'à la première communication institutionnelle six jours plus tard.

Faire un état des lieux dans la commune

“Ce dépistage de grande ampleur est nécessaire pour vraiment savoir si le virus s’est propagé. Il doit nous permettre d’être soit rassurés, soit dans l'obligation de réfléchir à des mesures complémentaires de protection” détaille le Maire, qui invite tous ses administrés à participer au test anti-Covid. La grande question sera celle de la mobilisation. Beaucoup d’habitants ignoraient ce mercredi l’organisation de ce dépistage massif.

Renseignements pratiques :