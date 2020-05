Coronavirus : des surblouses pour les médecins et infirmiers libéraux

Eux aussi s'occupent de patients atteints de coronavirus, hors des hôpitaux : les médecins et infirmiers libéraux sont souvent démunis, sans protections adaptées. L'Union Régionale des Professionnels de la Santé a donc fait appel dans le Morbihan aux bonnes volontés pour confectionner des surblouses. L'association Idées Détournées a répondu présente.

"Ils ont un besoin urgentissime de surblouses puisqu'ils n'en mettent pas d'ordinaire, explique la présidente de l'association, Nadine Thouvenin. Il y avait déjà pas mal d'initiatives pour le personnel hospitalier, mais on était sensible à cette question".

Chaîne de solidarité

L'URPS a fourni plus de 4.000 mètres carré de tissu à l'association. Celle-ci s'est installée au parc des expositions de Lanester pour l'occasion. Des professionnels du spectacle, au chômage forcé, ont apporté leur soutien pour organiser la réception et répartition du tissu. "On découpe le tissu, et les professionnels du spectacle les distribuent aux couturières bénévoles, indique Nadine Thouvenin. On a récupéré les toutes premières blouses ce mercredi et renvoyé du tissu aux couturières qui le souhaitent".

80 couturières sont aujourd'hui à pied d'oeuvre. "La magie de la situation actuelle, c'est que les gens sont solidaires et très généreux. De nombreuses personnes ont répondu présentes, estime la présidente de l'association. Certaines font beaucoup de blouses, on leur livre carrément des rouleaux de tissus ! Elles deviennent des points relais pour les redistribuer dans leur entourage".

Des bénévoles font le lien avec les couturières qui confectionnent les surblouses © Radio France - Nadine Thouvenin

Si vous souhaitez contribuer au stock de tissu, un point relais est organisé de 15 à 18 heures, du lundi au samedi, au local d'Idées Détournées, quai du Péristyle à Lorient. Vous pouvez aussi envoyer un mail à ideesdetournees@neuf.fr.

Motifs Barbie ou Mickey ?

Certaines couturières ont, en plus du tissu fourni par l'URPS, récupéré des draps pour fabriquer leurs surblouses, les normes de filtration n'étant pas les mêmes que pour les masques. "On a quand même des choses assez drôles", plaisante Nadine Thouvenin.

"Certains ont fait des manches de couleurs différentes, d'autres les ont créées à partir des draps de leurs enfants, donc on a des blouses Barbie, Mickey, Bambi ", plaisante la présidente de l'association. Ça va donner des sourires ! Il faut dédramatiser, se dire qu'il _vaut mieux être protégé, faire rire, et continuer à avoir son rôle de soignant_".