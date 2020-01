Blue Monday : jour le plus déprimant de l'année ou juste petite déprime d'hiver ?

Ce lundi 20 janvier, ce serait le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Sauf qu'il n'y a rien de scientifique là dedans. Cela dit, ce n'est pas le moment de l'année où on est le plus pêchu. Mais est-on pour autant plus déprimé en janvier ?

Ce lundi 20 janvier, ce serait le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Sauf qu'il n'y a rien de scientifique là dedans. En réalité, c'est un plan marketing mis au point par un psy anglais pour une agence de voyage. De l'évasion pour soigner sa pseudo déprime. N'empêche, ce n'est pas la période de l'année où on est le plus en forme.

Est-on est vraiment plus déprimé en ce moment ?

Globalement, on est plus déprimé en janvier. Et on a de quoi. Les fêtes sont finies et les finances comme la météo sont en berne. D'ailleurs dans ce qui nous plombe le plus, il y a le manque de la lumière. Car ça joue sur la sérotonine. Ce qui fait qu'on dort mal et qu'on est crevé tout le temps. Et s'ajoute à ça le changement d'heure qui fatigue l'horloge interne.

Résultat, un Français sur cinq se sent raplapla et a le moral dans les chaussettes.

En plus, cette année le contexte social en rajoute. D'après un sondage de l'agence Qapa, seulement un tiers des Français se disent optimistes contre 62% en 2018.

Comment lutter contre ce blues d'hiver ?

Hauts les cœurs car il y a une recette toute simple pour aller mieux : cultiver sa bonne humeur. Voir du monde, écouter de la musique, faire du sport, y aller mollo sur le sucre et l'alcool... chacun son truc. Mais le science, la vraie, l'a prouvé, ça marche. Voir le côté rose des choses met vraiment du baume au cerveau.

Et aussi au cœur car les études le montrent : ça protège des maladies cardiovasculaires et ça diminue les risques de maladies cardiaques. Donc à vos marques, prêts, positivez !