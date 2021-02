Bobigny : ouverture d'un centre de vaccination anti-Covid dédié aux personnes précaires de plus de 75 ans

Un 18ème centre de vaccination anti-Covid a ouvert ses portes en Seine-Saint-Denis, ce lundi 15 février 2021. Installé à Bobigny, dans les locaux de l'Assurance Maladie (2 avenue de la Convention), il est spécialement dédié aux personnes précaires de plus de 75 ans.

Plus de 500 rendez-vous fixés cette semaine

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'ouvrir ce nouveau centre, en lien avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et le conseil départemental. "Pour aller au plus près des publics précaires... nous ouvrons un dispositif expérimental de repérage des personnes les plus à risque pour leur proposer la vaccination avec un centre supplémentaire... 700 personnes en bénéficieront cette semaine", annonce la préfecture dans une série de messages publiés sur le réseau social Twitter, ce lundi soir. D'après l'ARS, _"plus de 500 rendez-vous ont déjà été fixés cette semaine par l’Assurance-maladie dans ce nouveau centre"_.

Nouvelle stratégie pour "aller vers"

Les publics ciblés seront directement contactés par la CPAM ou les services du département. Ce dernier appellera dans un premier temps les bénéficiaires de + de 75 ans de la carte d'Améthyste (attribuée sous conditions de ressources) puis les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il proposera également des navettes pour acheminer celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner.

Un bus circulera à partir de demain avec des étudiants en médecine et des agents départementaux qui iront à la rencontre de la population pour l'informer sur les modalités de la vaccination. Des habitants du territoire, tirés au sort, seront formés dès la fin de cette semaine pour devenir des "ambassadeurs du vaccin".

Faible taux de vaccination chez les habitants de Seine-Saint-Denis

L'ouverture de ce nouveau centre intervient, alors que plusieurs élus du 93 s'inquiètent du faible taux de vaccination chez les habitants du territoire, jusqu'à présent. Les nombreux créneaux de rendez-vous réservés par des habitants extérieurs à la Seine-Saint-Denis souligne, selon eux, la fracture numérique et les problèmes d'accès aux soins dans ce département.

"À La Courneuve, on à 60% de vaccinés qui viennent de la Seine-Saint-Denis, 30% de Paris et 10% d'autres départements", explique à franceinfo, Gilles Poux, le maire (PCF) de cette commune. "Ce sont les plus publics les plus qualifiés qui ont pris rendez-vous via Doctolib", assure l'élu.

L'ARS, elle affirme que 25% des plus de 75 ans ont été vaccinés en Seine-Saint-Denis.

Le rappel à l'ordre du Préfet

D'après le journal Libération, face à ce constat, plusieurs centres ont décidé de privilégier les habitants du territoire encore sur liste d'attente au détriment des rendez-vous en ligne, notamment via Doctolib. Une démarche pas du tout appréciée, semble-t-il, par le préfet qui, toujours selon le quotidien, aurait envoyé la semaine dernière un courrier aux maires des 17 communes qui accueillent des centres, pour les rappeler à l'ordre.

_"Chaque centre a des listes d’attente et souhaite pouvoir proposer des créneaux aux personnes inscrites. Personne ne le remet en cause, mais notre responsabilité... c’est de veiller à l’égal accès à la vaccination, même si l’on réside dans une commune sans centre...", écrit la préfecture sur Twitter. "C’est pour cela que l'ARS et le préfet ont demandé conjointement aux centres de mettre à disposition les rendez-vous restant disponibles sur les plates formes prévues pour cela et de ne pas attendre en ne les ouvrant que progressivement"._

Près de 12.000 doses de vaccins en mars pour la Seine-Saint-Denis

Le préfet rappelle que 11.912 doses ont été allouées pour le mois de mars aux centres de Seine-Saint-Denis. "Notre objectif commun, c’est que tout le monde y ait accès, directement en appelant les centres ou par les plates-formes qui doivent pouvoir offrir une part de ces créneaux".