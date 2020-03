A la demande d'un collectif de pharmaciens d'Indre-et-Loire, l'usine de production Boiron de Montrichard fabriquera la semaine prochaine du gel hydroalcoolique pour les 300 pharmacies de Touraine et du Loir-et-Cher

Boiron à Montrichard va produire du gel hydroalcoolique pour les pharmacies du 37 et 41

L'usine de production Boiron de Montrichard, dans le Loir-et-Cher, va se mettre à fabriquer du gel hydroalcoolique dès la semaine prochaine. C'est un communiqué de la députée d'Indre-et-Loire Sabine Thillaye qui l'annonce ce vendredi après-midi.

A la demande d'un collectif de pharmaciens d'Indre-et-Loire, l'usine va utiliser un équipement industriel nommé "station de mouillage" pour mélanger de l'eau, de l'alcool et de la glycérine, trois principaux éléments des solutions hydroalcooliques. Grace à cet outil de production qui garantit la qualité et la propreté du produit, du gel en bidon de 5 litres va pouvoir être envoyé aux près de 300 pharmacies de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Les pharmaciens se chargeront ensuite de les reconditionner.

Une usine dont la fermeture définitive fin 2021 a été annoncée il y a quelques jours

L'usine de production de Boiron à Montrichard emploie 69 personnes en CDI. Le groupe pharmaceutique a annoncé récemment qu'elle fermerait le 31 décembre 2021, comme douze autres unités de préparation-distribution en France, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Citée dans le communiqué, la directrice du site, Carine Jaubertie, estime que "Malgré ce contexte, nous montrons que nous restons des professionnels du monde de la santé et que nous sommes mobilisés, pour rendre service au pays.

"Je suis sensible à la mise en fabrication ponctuelle de gel hydroalcoolique par les Laboratoires Boiron de Montrichard et j'apporte tout mon soutien aux salariés" écrit la députée de la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire dans son communiqué.