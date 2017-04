Boisseuil : un nouveau désert médical aux portes de Limoges

C'est encore une commune qui cherche désespérément un médecin généraliste en Limousin, mais ce qui interpelle cette fois c'est que ça se passe à Boisseuil, aux portes de Limoges. L'un des deux médecins de la commune vient de partir à la retraite et il n'a trouvé personne pour lui succéder.

Boisseuil, 3.000 habitants, est une "commune dynamique située à moins de cinq minutes du centre-ville de Limoges" selon le maire Jean-Louis Nouhaud, qui n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi aucun médecin ne veut venir s'y installer. Il y a quelques jours, l'un des deux généralistes de la commune est parti en retraite et il n'a trouvé personne pour lui succéder.

Un millier de patients se retrouvent sans solution

Le docteur André Maurin a pourtant commencé à chercher un successeur il y a un an et demi. Il a même fait appel à des chasseurs de tête mais en quatre mois, ça ne lui a rapporté qu'un seul coup de fil. Après de longues recherche, il pensait finalement avoir trouvé la perle rare, mais 15 jours avant son départ en retraite, le candidat s'est ravisé. Un coup dur pour le médecin qui éprouve "de la tristesse et un peu de colère." Il ne peut s'empêcher de culpabiliser pour ses patients mais aussi pour les autres praticiens des environs : "Ils vont peut-être me regarder d'un sale oeil parce que ça va leur faire un surplus de travail, mais on ne peut pas faire autrement."

Je m'occupe de mon grand-oncle qui a 96 ans. Il faut absolument qu'un médecin vienne à domicile et pour lui, je ne sais pas comment je vais faire - Stéphane, dépité que personne ne succède à son médecin de famille

Le maire de Boisseuil Jean Louis Nouhaud est tout aussi étonné et embêté de se heurter au problème des déserts médicaux. D'autant que tout le monde a fait des efforts selon lui. "Le docteur Maurin a fait des offres défiant toute concurrence parce qu'on n'est plus à l'époque ou on proposait la vente d'un cabinet et de la clientèle." Quant à la commune, elle a déboursé 90.000 euros pour aménager un nouveau cabinet médical qui sera proposé contre un loyer très modeste, mais pour l'instant ça n'intéresse personne.

Et ce n'est pas un cas isolé dans l'agglomération. Même en centre ville de Limoges, certains médecins ne trouvent plus de successeurs.