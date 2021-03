Le cabinet de psychologie situé dans un centre commercial de Chambéry va pouvoir rouvrir

Ghislaine Reille est "contente". Les consultations interrompues brutalement samedi vont pouvoir reprendre. Les services de la préfecture ont contacté la thérapeute ce mardi après les remous médiatiques suscités par l'application un peu trop stricte des règles sanitaires renforcées. La préfecture de Savoie fait machine arrière. Le centre de psychologie situé dans le centre commercial Chamnord à Chambéry avait dû fermer à cause de l'application à la lettre de la fermeture des commerces non essentiels dans la galerie marchande. On ne peut être que ravis d'avoir convaincu la préfecture du caractère essentiel du bien-être psychologique des enfants. Pas moins de 165 consultations vont pouvoir être honorées chaque mois.

