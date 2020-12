Bonnes nouvelles pour l'avenir de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne

La maternité sauvée ! Un service de médecine rénové, un nouveau bloc opératoire, de nouvelles cuisines et même une IRM ! Jean-Yves Grall, le directeur général de l'agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes, a "joué les pères Noel", ce lundi, en visite à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. On parle d'une enveloppe globale de 20 millions d'euros de travaux qui pourraient être validés par l'ARS dès le premier trimestre de l'an prochain.

Les engagements de l'ARS sont capitaux pour le docteur Karen Hardy pneumologue et présidente de la commission médicale de l'établissement. Elle représente la communauté médicale dans l'élaboration et le pilotage des projets : "C'est la première fois que des gens s'engagent sur des choses concrètes et c'est très important pour nous. L'hôpital est en difficulté avec des installations obsolètes. Il faut le maintenir mais aussi le restructurer, le moderniser, le rendre attractif pour que de spécialistes viennent nous rejoindre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses dans la hotte du père Noël et on attend qu'elles se réalisent toutes."

Karen Hardy © Radio France - Christophe Van Veen

L'IRM est espérée car actuellement il faut se rendre à Albertville pour passer ce type d'examens.

Le directeur régional de l'ARS a-t'il convaincu les délégués du personnel ? Sylvie Bois, infirmière, CGT : "Pas complètement parce que tout ne viendra pas en une fois. Il faut être certains que tout ira jusqu'au bout. Mais, oui, on est tout de même soulagés. Et le fait que la maternité soit sauvée, c'est un grand réconfort pour les futures mamans de la vallée."

Que ce soit la député Emilie Bonnivard ou le maire de Saint-Jean-de-Maurienne Philippe Rollet, ils ne cachaient pas leur soulagement à l'issue de la venue du patron de l'agence régionale de santé.

A noter qu'à partir de janvier prochain, il ne faudra plus parler de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, mais du "centre hospitalier de la vallée de la Maurienne" puisque Saint-Jean-de-Maurienne fusionne avec celui de Modane.