A Monts, Recipharm recrute une centaine de personnes grâce au contrat avec Moderna

Une fois n'est pas coutume, c'est une entreprise qui va bien ! Recipharm à Monts vient de lancer un nouveau plan de recrutement. Une centaine de nouveaux salariés, CDI et CDD, devraient intégrer la société de production pharmaceutique d'ici la fin de l'année, après la centaine d'autres recrutements déjà réalisés l'an dernier. A terme, Recipharm devrait ainsi employer près de 400 salariés, et plusieurs dizaines d'intérimaires.

Une cinquième ligne de production en cours

C'est ce site tourangeau qui met notamment en flacon le vaccin contre le Covid-19 de Moderna. Pour faire face à une forte demande du groupe américain d'ailleurs, une cinquième ligne de production est en cours de création chez Recipharm. Un chantier que France Bleu Touraine a pu visiter.

ll y a six mois, ce n'était encore qu'un terrain vague. Aujourd'hui un vaste entrepôt a vu le jour, accolé aux bâtiments actuels. A l'intérieur, la toute nouvelle ligne de production. Damien Poupry est le responsable du projet. "C'est le cœur du métier. C'est ici que l'on remplit les flacons de vaccin".

Un chantier express

Cette nouvelle ligne devrait être opérationnelle en juillet. Un record selon lui. "Entre le moment où commencent les études de design et le moment où l'on commence à produire un flacon commercial, c'est à peu près 24 mois. Et là, on va le faire en 12".

Cette ligne pourra fabriquer autre chose que le vaccin de Moderna, si un jour les besoins ne sont plus là. Pour autant, Françoise Finiels est très confiante. C'est la directrice du site de Monts. "La demande de fabrication de vaccins, elle est en croissance, que ce soit celui-ci ou d'autres. Notre ligne n'a pas de spécificité particulière par rapport à un vaccin particulier. On peut remplir et fabriquer tous les vaccins possibles et inimaginables".

Il y a un marché, c'est certain - Françoise Finiels, directrice du site

Et même si le coronavirus se retrouve un jour derrière nous. "Ce sera autre chose" assure Françoise Finiels. "On a des profils vaccinaux très, très complexes. Maintenant, on est vacciné contre beaucoup de choses. Donc évidemment, il y a un marché, c'est certain".

Une centaine de recrutements à venir

Un marché pour lequel Recipharm recrute donc encore cette année une centaine de personnes. Une vingtaine de salariés ont déjà été recrutées sur la centaine de postes. Pour le reste, l'entreprise organise deux journées de recrutement sur le site Recipharm de Monts, la première le 7 avril, la deuxième le 7 mai (celle-ci sera plus particulièrement dédiée aux alternants). Différents profils sont recherchés.

Cette cinquième ligne de production est en partie financée par les 35 millions d'euros de l'Etat donnés dans le cadre du plan de relance. Les vaccins de Moderna contre le Covid-19 qui sont fabriqués chez nous partent ensuite dans toute l'Europe, dont la France.