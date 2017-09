Santé : 12 000 m² de plus pour la polyclinique Bordeaux Nord

L'établissement médical proche de la place Ravezies, à Bordeaux, a inauguré ce lundi, en présence d'Alain Juppé et de Michel Laforcade, directeur de l'agence régionale de santé, son nouveau bâtiment. Ces lieux, partiellement actifs depuis janvier 2016, ont permis un regroupement des spécialités.

Si le tapis rouge, les officiels et le ruban bleu-blanc-rouge ont attendu ce lundi, les équipes de Bordeaux Nord avaient déjà pris possession de leur nouvel espace de travail, même en travaux, depuis janvier 2016. Cette extension a permis le transfert de tous les services de cardiologie de la clinique des Pins Francs (désormais polyclinique Bordeaux-Caudéran) vers Bordeaux Nord, et, ainsi éviter des déplacements de patients entre les deux établissements. Ces services ont pris possession des "anciens" bâtiments. L'unité de réanimation, le nouveau bloc opératoire, l'unité de médecine nucléaire, et le service de radiothérapie se sont eux installés dans ce nouvel écrin de 12 000 m², aménagé sur six étages, plus un sous-sol.

Si l'objectif est donc d'abord pratique, le groupe GBNA entend aussi améliorer la complémentarité entre ses établissements de santé. Outre les deux pôles principaux que sont la clinique Bordeaux Nord et celle de la Rive droite, la clinique Bordeaux-Caudéran sera désormais spécialisé en gériatrie, la Nouvelle clinique Bel-Air, dans les soins en ambulatoire, et la clinique Thiers en ophtalmologie.

Les bâtiments flambants neufs - Polyclinique Bordeaux Nord

Enfin, même si la direction n'affiche pas cet objectif, on peut imaginer que ce regroupement vise également à remonter dans les classements des établissements de santé. En 2016, celui de référence, fait par le journal "Le Point", ne classait pas la polyclinique parmi les 50 meilleurs établissements de santé privés de France, contrairement aux cliniques bordelaises de Saint-Augustin (8e), Bel Air (42e) et l'hôpital Saint-Martin de Pessac (44e).

Les nouveaux bâtiments de la polyclinique Bordeaux Nord. © Radio France - Thomas Coignac