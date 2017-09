Bordeaux à la pointe des neurosciences avec la finalisation du Neurocampus

Avec l'inauguration du centre Broca, le Neurocampus de Bordeaux est désormais entièrement terminé. Il va regrouper près de 700 chercheurs sur 30 000 mètres carrés de bâtiment dédiés à la recherche sur le cerveau : de la molécule aux comportements. Un pôle unique en France.

Bordeaux à la pointe des neurosciences en France et même en Europe. Le Neurocampus est définitivement installé sur le site du CHU. Le centre Broca Nouvelle-Aquitaine, le dernier bâtiment encore en construction, a été inauguré ce jeudi en présence d'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a financé l'essentiel des 67 millions d'euros engagés.

"Le fait d'être ensemble permet une créativité que l'on aurait pas autrement" (Daniel Choquet, directeur de l'institut interdisciplinaire de neurosciences)

Pier Vicenzo Piazza, le directeur du neurocentre Magendie coordonne le projet depuis 10 ans. Il est ici devant la maquette du projet. © Radio France - Thomas Biet

Déjà des avancées prometteuses

Le nouveau bâtiment sera à l'image du Neurocampus : tourné vers l'échange inter-disciplinaire © Radio France - Thomas Biet

En tout, ce sont 6 instituts de recherche et près de 700 chercheurs du cerveaux qui vont collaborer sur les 30 000 mètres carrés. Il doit notamment permettre d'avancer dans la lutte contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Ses atouts : les chercheurs pourront comparer leurs recherches au quotidien dans des domaines très variés. Le Neurocampus de Bordeaux regroupe déjà 15% des chercheurs français qui travaillent sur le cerveau et il attire aussi beaucoup à l'étranger, notamment grâce à son matériel de pointe. Ses équipes ont déjà mis au point des instruments et des molécules révolutionnaires qui intéressent les médecins et les entreprises.

Certains équipements mis au point ici sont uniques en France © Radio France - Thomas Biet