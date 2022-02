Libourne : Ceva Santé Animale s'agrandit et signe un nouveau partenariat

Ceva Santé Animale est devenu partenaire et grand mécène del'IHU Liryc à hauteur de 600 000 €. Ce soutien financier vient renforcer l'ensemble des projets de recherche de l'institut de Pessac pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez l'humain et l'animal de compagnie.

Une démarche qui s'inscrit dans le lancement de la campagne de financement de l'IHU Liryc "LIGHT UP YOUR HEART" le 29 septembre dernier, pour continuer de développer de nouvelles innovations dans la prise en charge des maladies cardiaques.

Lorsque l'IHU va mettre au point de nouvelles technologies, elles seront également façonnées pour potentiellement s'adapter aux maladies cardiaques des animaux de compagnie.

Bien plus que de simples animaux

Avec la crise du covid et ses nombreux confinements, les animaux de compagnie sont devenus bien plus que de simples chiens ou chats, ils sont devenus des véritables membres à part entière de la famille. C'est le constat qu'ont tiré les deux entités.

"Ces animaux de compagnie sont devenus comme des enfants dans certaines familles" ,Dr Marc Prikazsky, PDG de Ceva Santé Animale.

A ce titre, le niveau d'exigences des propriétaires augmente. Ils veulent le meilleur pour la santé de leurs animaux. C'est pour cela qu'il faut développer des technologies toujours plus innovantes pour soigner les maladies cardiaques de ces animaux.

Au centre Pierre Jaïs, Alain Rousset et Marc Prikazsky après signature de la convention de mécénat entre CEVA et l'IHU. © Radio France - Erwan Chassin

Grâce à ce mécénat, une plateforme de travail collaborative va pouvoir être développée entre chercheurs vétérinaires et chercheurs pour l'humain. Les recherches seront mises en commun dans une approche dite "One Health" - Une seule santé - entre l'humain et l'animal.

Le 5ème laboratoire mondial

Ceva Santé qui reste l'un des piliers de l'industrie en gironde, le 5ème laboratoire vétérinaire au monde, avec plus de 6000 salariés, dont 1000 rien que sur son site de Libourne ou se trouve aussi son siège social. Un siège qui va d'ailleurs être agrandi et qui va déménager au Dagueys, juste derrière la Calinésie, le nouveau centre aquatique de Libourne. C'est sur ce site que toutes les décisions se prennent. Et pas question pour Marc Prikazsky le patron de Ceva Santé de partir à Bx ou en région parisienne: "Un chêne se développe et grandit dit-il s'il a des racines profondes". Le nouveau site sortira de terre si tout va bien en 2024.

Retrouvez la Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde.