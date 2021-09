Bordeaux donne le coup d'envoi d'Octobre rose après une baisse record des dépistages due au Covid

La ville de Bordeaux vient de donner le coup d'envoi pour toute la Gironde d'Octobre rose 2021, le mois dédié à la prévention du cancer du sein. L'occasion de faire le bilan sur une année bouleversée par la crise sanitaire, avec une chute record du nombre de dépistages réalisés dans le département. Toutes les parties prenantes appellent à une "remobilisation générale" même si le début d'année 2021 s'annonce déjà bien meilleur en termes de prévention.

Les dépistages du cancer du sein, victimes collatérales du Covid

A partir du premier confinement (mars 2020), et pendant trois mois, en Gironde comme partout en France, les cabinets de radiologie ont déprogrammé les mammographies non urgentes, et les messages de prévention sont passés au second plan. Conséquence : "je pouvais avoir 10 à 15 patientes par jour dans mon cabinet, raconte Zeineb Lounici, radiologue au CHU de bordeaux et membre de la Ligue contre le cancer. Avec le Covid, j'en avais 4 ou 5. Et encore, ça n'était pas forcément des consultations de dépistage."

En Gironde, cela représente 6.000 mammographies en moins par rapport à 2019, soit environ 48 cancers pour lesquels on compte un retard de dépistage. De quoi inquiéter les spécialistes comme Catherine Payet, médecin coordinateur des dépistages pour le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) : "parce que la maladie progresse, le cancer s'étend, et quand on arrive tôt, il est localisé, donc le traitement est plus simple et les chances de guérison beaucoup plus importantes."

Nombre de dépistages du cancer du sein réalisés en Gironde, sur les années 2019, 2020 et 2021. - Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine

Les cinq premiers mois de l'année 2021 rassurent un peu les professionnels et les associations : le nombre de mammographies a augmenté par rapport aux années précédentes : + 98% par rapport à 2020 et +88% par rapport à 2019. Cet effet de rattrapage ne doit pas masquer l'objectif : arriver à 70% de participation.

La distance géographique, autre frein au dépistage

Depuis plusieurs année en effet, sans parler de la crise sanitaire, la participation aux campagnes de dépistage organisé du cancer du sein tend à décroître. Elle était de 46% lors de la dernière campagne, en 2020, soit moins de la moitié des Girondines éligibles, les femmes de 50 à 74 ans.

Parmi les freins évoqués pour expliquer la situation, la peur encore liée au dépistage revient souvent. Pourtant, "se faire dépister ne fait plus mal, les appareils ont évolué, assure Zeineb Lounici. Quant à la peur d'apprendre une mauvaise nouvelle, elle est compensée par le fait qu'on guérit aujourd'hui 90% des cancers du sein lorsqu'ils sont diagnostiqués tôt."

Répartition des cabinets de radiologie agréés pour le dépistage du cancer du sein en Gironde. - Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine

Autre facteur soulevé, la répartition inégale des cabinet de radiologie en Gironde. Ils se trouvent en majeure partie autour de Bordeaux et sa métropole. "Le nord-Médoc, l'Estuaire et la Réole avec les Bastides connaissent un manque de radiologues et peut-être aussi de gynécologues pour sensibiliser, liste Catherine Payet. Par contre, on est en train d'étudier le problème dans le cadre d'un plan régional de prévention des cancers. Si on met en évidence un manque de transport dans certains territoires, la solution pourrait être d'organiser ces transports vers un cabinet de radiologie."