Bordeaux : face aux longues files d'attente, la ville ouvre un 2ème centre gratuit de dépistage de la Covid

Face à l'affluence très importante de personnes souhaitant être testées à la Covid au centre de dépistage gratuit mis en place aux Quinconces, la ville a décidé d'ouvrir durant tout le mois de septembre, un second centre gratuit sur la place Saint-Projet.

Depuis son ouverture il y a un mois à proximité de la place des Quinconces, le premier centre de dépistage gratuit de la ville de Bordeaux ne désemplit pas. Certains jours, il faut même jusqu'à deux heures d'attente pour espérer être pris en charge. Face à cette affluence très importante, la ville a donc décidé d'ouvrir un second centre gratuit sur la place Saint-Projet. Il sera accessible du lundi au vendredi durant tout le mois de septembre entre 16 et 20 heures. Si vous souhaitez vous y rendre, il faut simplement vous munir d'une pièce d'identité et de votre carte vitale.

Cependant, face au nombre très important de bordelais souhaitant être testés, la mairie précise que toutes les personnes qui se présentent ne pourront pas être prises en charge.

