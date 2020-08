Bordeaux : l'aéroport restreint les conditions d'accès au centre de dépistage au coronavirus

A partir de ce lundi, l'Agence Régionale de Santé (ARS) limite l'accès au centre de dépistage de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Seules les personnes munies d'une carte d'embarquement ou celles présentant des symptômes de la covid-19 pourront désormais accéder au dépistage gratuit.

Vendredi et samedi dernier, à quelques jours de la rentrée des classes, trop de personnes sont venues se faire tester au centre. Vendredi, il y avait plus de 450 personnes ; samedi, plus de 300. Idéalement, le centre fonctionne sur une base de 250 tests par jour. Ce qui pose des risques de contamination précise Olivier Serre, le directeur de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. "Il faut mieux réguler et prioriser davantage" les flux de personnes qui viennent se faire dépister, explique Olivier Serre. "Nous devons développer une offre de dépistage mieux organisée pour que les gens attendent moins, sur prise de rendez-vous par exemple".

L'ARS incite les autres personnes souhaitant se faire tester à prendre rendez-vous dans les sites du CHU Pellegrin à Bordeaux et le CHU Haut Lévêque à Pessac.l