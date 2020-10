Bordeaux : la plateforme de traçage appelle plus d'un millier de cas contacts par jour

La plateforme de traçage des cas contacts à Bordeaux recense 400 personnes positives au Covid-19 et doit appeler entre 1 200 et 1 500 de leurs proches. C'est la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui pilote cela et elle emploie 300 personnes dont 100 sont venues en renfort, début septembre.

Pour endiguer l'épidémie de Covid-19, les gestes barrières restent très efficaces mais d'autres moyens viennent les compléter comme le traçage de la chaîne de contamination avec plusieurs plateformes dont celle présente à Bordeaux. Elle est située dans les locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Si quelqu'un est testé positif, la CPAM va essayer de savoir avez qui il a été en contact et elle va demander à ses proches de se mettre à l'isolement pendant sept jours.

Sur l'effectif d'une journée, près de la moitié est en télétravail. © Radio France - Yvan Plantey

La CPAM de Bordeaux a dû recruter 100 personnes en CDD pour compléter son effectif de 200 titulaires. Un recrutement effectué début septembre pour faire face au rebond de l'épidémie en Gironde. Alexandre, 25 ans, fait partie des derniers arrivés : "J'ai postulé car je connaissais un ami qui travaillait là. C'est pas mal car on se sent utile. Et au final, c'est le Covid qui nous donne du travail." Le téléphone sonne et Alexandre décroche. Il enchaîne les questions : "Est-ce que vous avez des symptômes ? Lesquels ? Est-ce que vous avez vu d'autre amis ? Qui ?"

Au total, 300 personnes se relaient pour identifier les cas contacts en Gironde et, chaque jour, la CPAM appelle entre 1 200 et 1 500 cas contact en Gironde.