Bordeaux : "La vaccination des soignants est nécessaire" estime un interne en réanimation

L'ambiance est silencieuse dans les couloirs du service de réanimation de l'hôpital Haut-Lévêque, à Bordeaux. Le service est normalement dédié à la réanimation post-chirurgie digestive et thoracique, mais depuis la première vague il accueille aussi des patients Covid. Aujourd'hui, ils sont six. "C'est le maximum que l'on peut faire, compte tenu de nos effectifs réduits en période de congés estivaux" explique Catherine Fleureau, médecin réanimateur.

Des patients entre 45 et 65 ans

Elle a vu le nombre d'hospitalisations augmenter depuis le début du mois de juillet, "le week-end on a une dizaine de patients à répartir entre les différents sites hospitaliers bordelais", et s'attend à ce que le pic soit atteint cette semaine. Tous les malades sont porteurs du variant Delta, ils ont entre 45 et 65 ans, et la majorité ne sont pas vaccinés.

Un homme de 45 ans occupe l'une des chambres depuis un mois et demi. Il est toujours intubé.

"On pensait que les hospitalisations seraient plus courtes avec cette vague, parce que les patients sont plus jeunes. Mais ce n'est pas toujours le cas" poursuit le Dr Catherine Fleureau.

Le vaccin "pour retrouver la liberté"

Les soignants du service sont fatigués mais ils continuent à venir sur leurs jours de repos pour prêter main forte à leurs collègues. Roxane est infirmière ici depuis trois ans. Elle a choisi de se faire vacciner "pour protéger les patients. Quand on voit des patients jeunes qui ne s'en sortent pas... On se dit qu'on doit les protéger et se protéger".

Martin est du même avis. Pour le jeune interne, "il n'y a pas de débat, l'obligation vaccinale est nécessaire". Il évoque la situation sanitaire aux Antilles, "une catastrophe" et affirme que le vaccin "est ce qui nous permettra de retrouver la liberté et une vie qui ressemble à celle d'avant".

Dans leur service, quelques soignants refusent la vaccination. Elle sera obligatoire pour exercer leur métier à partir du 15 septembre selon la loi. Le personnel s'inquiète d'un manque d'effectif s'ils sont suspendus à cette date.