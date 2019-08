Bordeaux : le CHU à nouveau meilleur hôpital de France selon Le Point

Le CHU de Bordeaux est à nouveau en tête du palmarès des hôpitaux et cliniques du magazine Le Point qui sort ce jeudi matin. C'est la 5ème fois qu'il occupe ce rang depuis 1998 et la première édition de ce palmarès, la 3ème depuis 2016.

Bordeaux, France

L'hôpital bordelais est un habitué du classement du magazine Le Point qui sort ce jeudi matin, et plus précisément de la première place. A l'exception de l'année dernière, ou il figurait en 2ème position, il a déjà occupé cette première place en 2016, 2017 et donc la retrouve en 2019.

Toutes les spécialités de la médecine représentées

Pour établir ce palmarès, François Malye et Jérôme Vincent, tous deux grands reporters au Point, ont compulsé des milliers de dossiers patients anonymes, indiquant pour chaque hôpital les raisons d'hospitalisation de ces patients, les interventions subies et les conditions de traitement. La diversité des spécialités de médecine représentées et la qualité du plateau technique font aussi partie des critères.

Si la direction du CHU bordelais se réjouit évidemment de ce nouveau palmarès, les syndicats de l'hôpital soulignent eux qu'il ne reflète en aucun cas une donnée essentielle des hôpitaux aujourd'hui: à savoir le malaise des personnels qui dénoncent des cadences infernales et le manque de moyens.