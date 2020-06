Bordeaux : le masque n'est plus obligatoire rues Sainte-Catherine et Porte Dijeaux, ni sur les marchés

Alors que le contexte sanitaire s'améliore en Gironde, la mairie de Bordeaux annonce que le port du masque n'est plus obligatoire dans les rues Sainte-Catherine et Porte Dijeaux, ni sur les marchés couverts et ouverts de la ville. Il reste obligatoire dans certaines situations.