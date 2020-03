Bordeaux métropole : retrouvez les mesures locales face au coronavirus

Depuis le discours du président de la République, les mesures locales se succèdent. Pour compenser la fermeture des écoles et des crèches - conformément aux annonces d'Emmanuel Macron -, la mairie de Bordeaux annonce l'ouverture de quatre établissements dès lundi pour la garde d’enfants des personnels soignants. Les transports scolaires sont évidemment annulés.

Le « dispositif canicule » est activé avec appel téléphonique quotidien des seniors les plus isolés (2500 personnes recensées sur les 22 000 Bordelais de 75 ans et plus). La Plateforme Autonomie Seniors est joignable au 0 800 62 58 85. Ce plan prévoit également l'élargissement du service de portage de repas au domicile des plus vulnérables. Des animateurs seront aussi réaffectés dans les structures de personnes âgées. Pour les personnes âgées ou en situation de handicap, le département de la Gironde annonce l'élargissement des horaires de la Plateforme Accueil Autonomie à compter de ce vendredi 13 mars 2020 : du lundi au jeudi de 9h à 17h15 et le vendredi de 9h à 16h30.

La mairie de Mérignac communique également et annonce la fermeture de nombreux équipements, à savoir : les centres de loisirs, les accueils périscolaires, les crèches municipales et associatives, la Maison de la Petite Enfance, le Relais d’Assistantes Maternelles, l’espace jeunes, le conservatoire, les gymnases, ainsi que la ludothèque. En revanche, plusieurs équipements restent ouverts ce vendredi 13 mars : la médiathèque Michel Sainte-Marie, le stade nautique Jean Badet et la vieille Eglise. Le Relais des solidarités reste également ouvert.

Mérignac comme Bordeaux maintiennent également leurs marchés. Les policiers municipaux veilleront néanmoins à réguler le flux de visiteurs.

Déroulement des élections municipales

Un renforcement des mesures d’hygiène est mis en place pour les élections : affichage des mesures barrières, nettoyage des bureaux de vote, désinfection du matériel de vote. Les électeurs sont également invités à venir avec leur propre stylo (attention, l’encre doit être indélébile noire au premier tour et bleue au second). Les électeurs devront également se laver les mains avant de voter et respecter une distance minimale dans les files d’attente, un marquage au sol est prévu.

Les électeurs sont invités, dans la mesure du possible, à venir voter pendant les heures creuses (8h / 10h – 13h / 16h). Les personnes les plus fragiles pourront être prioritaires.

Appel au bénévolat et à la solidarité

Bordeaux annonce une refonte en cours de la plateforme internet jeparticipe.bordeaux.fr Un volet « entraide Covid 19 » sera ouvert. La ville compte également sur la mobilisation des autres réseaux d’entraide : Wanted, Geev, services civiques Unis-cités, etc. Par ailleurs, des cellules « solidarité proximité » ouvertes dans chaque mairie de quartier, réunissant élus, agents municipaux, personnel soignant, associations, etc. Un plan de transport doit également être annoncé.

Des mesures pour les commerces et entreprises

Autre mesure : le stationnement de surface devient gratuit à Bordeaux pour "faciliter les déplacements et encourager l’activité commerciale de centre-ville" explique la ville dans un communiqué. La mairie ne précise pas néanmoins si le périmètre de gratuité s'applique à l'ensemble de la ville ou seulement au centre. Ensuite, la mairie détaille plusieurs mesures pour les entreprises : exonération des droits de terrasse et taxes d’occupation du domaine public, échelonnement de la perception de la taxe de séjour, et elle promet également une souplesse dans l’application des pénalités de retard sur les marchés publics.

Samedi 13 mars, des permanences exceptionnelles seront organisées dans les mairies de quartier à Bordeaux de 9h à 12h.

Deux scénarios pour les transports métropolitains

La TBM s'attend à compter des absents parmi ses rangs la semaine prochaine (pour cause de quarantaine ou garde d'enfant par exemple). Deux cas de figure se présentent : si l'entreprise compte au moins 80 % d'employés, les trams A et B fonctionneront normalement, seuls les trams C et D seront réduits un tramways toutes les 7 minutes 30. Les transports circuleront comme d'habitude de 5 heures 30 à 00 heures 30. Second cas de figure, si la TBM compte 50% d'employés présents ou moins, tous les trams et bus seront réduits à raison d'un tram toutes les 10 minutes et un bus toutes les 20 minutes. Le temps de circulation sera réduit de 6 heures 30 à 20 heures 30. Le plan final sera annoncé ce samedi.

Les ventes de tickets seront interdites à bord des bus pour éviter les échanges de monnaie et les barres seront régulièrement désinfectées. Pour autant il faut acheter un ticket car les contrôleurs seront, quant à eux, seront toujours en fonction.

Annulations ou report d'événements à venir en Gironde

Par ailleurs, certains événements organisés ou accueillis pourront être reportés ou annulés. L'édition 2020 de l'Escale du livre, qui devait se dérouler du 3 au 5 avril prochains, est annulée. Idem pour le carnaval de Bègles prévu le 28 mars.

Tous les spectacles programmés à L’Entrepôt au Haillan sont annulés jusqu'au 17 avril. Les représentations au Grand Opéra National de Bordeaux sont également annulées jusqu'au 31 mars 2020.

La rencontre du Conseil des jeunes de la protection de l'enfance prévue le 25 mars est annulée. La fête de l'Arbre qui devait avoir lieu du 20 au 22 mars à Bordeaux, Hostens et Audenge, la rencontre du panel citoyen qui devait avoir lieu le 14 mars, les Concours d'éloquence et concours citoyenneté européenne sont quant à eux reportés à des dates ultérieures.