Pierre Hurmic dénonce "la brutalité" des nouvelles mesures anti-Covid à Bordeaux

Sur décision de la préfecture de la Gironde, les salles de sport, les gymnases, les salles polyvalentes et les salles des fêtes sont fermées à compter de ce lundi et pour 15 jours. Les bars eux devront fermer leurs portes à partir de 22 heures. Des mesures qui ont été annoncées mercredi dernier par le ministre de la santé Olivier Véran, et confirmées vendredi par la préfète Fabienne Buccio.

Des mesures incompréhensibles et brutales

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a affirmé ce lundi matin sur France Info ne pas avoir été prévenu en amont de ces nouvelles restrictions. "Des mesures brutales, et que ne comprennent pas la plupart des professionnels à Bordeaux". Il propose afin d'en réduire l'impact de faire un point au bout de huit jours et pas 15 comme décidé par la préfecture.

