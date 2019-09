Bordeaux : point de départ d'une marche contre le sida

Bordeaux, France

Un grand ruban rouge est déployé ce mardi soir sur le quai Richelieu à Bordeaux pour marquer le départ de Jérémy Chalon.

Ce salarié de 38 ans du Crips Île-de-France, le Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes), s'est lancé le défi sportif de parcourir à pied et à vélo 1.600 kilomètres de Bordeaux à Lyon en passant par l'Île-de-France et les Hauts-de-France.

Le trajet emprunté par Jérémy Chalon formera sur la carte de France la boucle du ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida.

eUn voyage de 38 jours avec comme point d'orgue l'arrivée à Lyon où se tiendra le 10 octobre prochain la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Sensibiliser la population et les élus

38 villes-étapes composent le parcours de Jérémy Chalon et, à chaque fois, l'objectif sera de sensibiliser la population sur les enjeux de dépistage et de prévention mais aussi de faire signer aux maires un appel pour augmenter la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida.

Actuellement, la France participe à hauteur d'un milliard d'euros pour trois ans. Une contribution qui stagne depuis 2010 selon le Crips qui lance un appel au président de la République, Emmanuel Macron, pour qu'il augmente cette somme d'au moins 25%.

Dans le monde, on compte un million de décès chaque année à cause du VIH, mais depuis sa création il y a 15 ans, le Fonds mondial a sauvé 27 millions de personnes.

"On a envie que la France mette les moyens et pour cela on va mobiliser plein de concitoyens et les maires des 38 villes dans lesquelles on passe", explique Jean Spiri, le président du Crips Île-de-France.

"La France peut reprendre son rôle de leader dans la lutte contre le sida" - Jean Spiri. Copier

6 à 8 000 nouvelles contaminations en France chaque année

Ce défi sportif a pour ambition de faire baisser le nombre de personnes atteintes du sida.

Le virus touche encore 170 à 175.000 personnes en France, dont 25.000 qui ne savent pas qu'elles sont touchées par le VIH. Par ailleurs, 6 à 8.000 nouveau cas se déclarent chaque année.

"On peut offrir des moyens de prévention, des soins et des dépistages de bonne qualité mais une partie de la population ne connaît pas encore son statut sérologique et quand elle se fait dépister, elle le fait trop tard donc on peut encore améliorer la situation en France", observe François Dabis, médecin et professeur à l'université de Bordeaux et au CHU, et directeur de l'agence nationale de recherche sur le sida.

"En France, l'épidémie de sida est partiellement contrôlé" - François Dabis. Copier

Bordeaux comme symbole

Bordeaux n'a pas été choisie par hasard pour marquer le point de départ de ce périple. La ville a été la deuxième grande métropole française, après Paris, à rejoindre le mouvement international des "Villes sans Sida".

"La Nouvelle-Aquitaine est une région moyenne en terme d'épidémie dans lesquelles nous avons encore des progrès à réaliser. On estime qu'il y a au moins un millier de personnes qui vivent avec ce virus sans le savoir en Gironde", assure François Dabis.

Vous pouvez suivre l'aventure de Jérémy Chalon sur les réseaux sociaux grâce au hashtag : #LaBoucleduRubanRouge ou sur le site de la boucle du ruban rouge.