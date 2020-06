Bordeaux : un centre de dépistage Covid pour les SDF devant la gare Saint-Jean

L'Agence Régionale de Santé et le CHU de Bordeaux ont ouvert ce jeudi matin un centre mobile de dépistage au Covid-19 devant le parvis de la gare. Il s'adresse prioritairement aux personnes précaires.

"Il est important d'aller vers ces populations exclues" explique Michel Laforcade, directeur général de l'ARS, "ce sont des personnes qui fréquentent beaucoup moins le système de santé". Pour régler cette inégalité sociale l'Agence régional de santé, en partenariat avec le CHU de Bordeaux, vient donc d'ouvrir un centre mobile de dépistage au coin de la gare Saint-Jean.

Les travailleurs sociaux et les associations caritatives ont été sollicités pour diriger les personnes les plus fragiles vers ce centre. Il fonctionnera tous les jeudis matin du mois de juin de 10h à 15h. Sous des tentes les patients sont reçus par des infirmières et des médecins du CHU.

Au delà du dépistage Covid c'est l'occasion aussi de faire un bilan de santé et de diffuser des messages de prévention à l'attention de ce public fragile des sans-domicile-fixe.

Michel Laforcade, directeur général de l'ARS

l'ARS annonce qu'un deuxième centre de dépistage de ce type sera ouvert d'ici quelques jours Place Meunier, toujours à Bordeaux.