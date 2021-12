Covid-19 : un centre de vaccination a ouvert ses portes à Meriadeck

Difficile de le manquer. Ce nouveau centre de vaccination situé au premier niveau du centre commercial Bordeaux Meriadeck a ouvert ses portes hier aux nombreux patients voulant obtenir la 3e dose de vaccin contre le covid sans rendez-vous. Seules des doses de Moderna sont administrées aux moins de 30 ans.

Une heure après son ouverture, le centre fait déjà le plein. 400 personnes peuvent y être vacciné chaque jour avec la possibilité de monter à 500 injections si besoin. La direction de Bordeaux Mériadeck a prêté gracieusement cette surface commerciale de 300 m² à l'Agence régionale de santé pour augmenter le nombre de centres de vaccination dans le département.

Une initiative que s'avère bien nécessaire au vu des difficultés que peuvent rencontrer les gens pour obtenir un rendez-vous. Sans l'ouverture de ce centre certaines personnes interrogées auraient dû attendre jusqu'à la fin du mois de janvier pour obtenir la dose de rappel.

Objectif, être au plus proche de la population. L'intérêt de Mériadeck c'est justement son positionnement géographique idéal. Le centre commercial est accessible facilement par tous les moyens de transport.

"À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur « pass sanitaire » soit prolongé. Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à cette date les délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel."