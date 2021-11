Bordeaux: un hôpital plus grand pour les enfants malades et leurs parents au CHU Pellegrin

Le CHU de Bordeaux étend son hôpital pour enfants. 10 000 m2 supplémentaires pour l'accueil des enfants malades et des parents. C'est la première phase du travail de modernisation de centre hospitalier Pellegrin.

Le matériel se modernise dans cette extension © Radio France - Erwan Chassin

Pour 34 millions d'euros et après deux ans de travaux, cette extension se veut plus moderne dans son architecture mais aussi dans son matériel. Les chambres, les couloirs ou les bureaux ont été considérablement agrandis. Le nouveau service des urgences fait 2560 m2. Le but est de recevoir toujours mieux les patients de plus en plus nombreux. Les urgences vont pouvoir accueillir 60 000 enfants par an. Sans l'extension la capacité n'est que de 45 000.

Agrandissement des étages de l'extension de l'hôpital pour enfant du CHU Pellegrin © Radio France - Erwan Chassin

La volonté était aussi de proposer un lieu chaleureux pour pouvoir rassurer les enfants, diminuer l'anxiété que peut provoquer un hôpital. Faire entrer la lumière entre ces murs, c'était l'un des enjeux majeurs architecturaux. Les fenêtres y sont très nombreuses, ce sont presque des baies vitrées construites dans chaque chambre.

Dans une chambre avec vue sur la ville © Radio France - Erwan Chassin

Le bien-être des parents en visite, était également capital dans la conception de l'édifice puisque toutes les chambres sont équipées d'un lit mural. Finit les longues nuits à veiller son enfant assis sur une chaise.

De gros moyens ont été déployés pour concevoir cette extension explique le directeur général du CHU Pellegrin, Yann Bubien. Copier

Evidemment, les murs de l'extension restent majoritairement blancs mais des couleurs douces se glissent ici et là. Par exemple, la salle d'IRM ne sera plus aussi froide que celle d'un hôpital classique mais sur les murs entourant la machine, une fresque du Petit prince sera peinte, de quoi se voir sur la lune.

Dans une chambre de réanimation de l'extension de l'hôpital pour enfant du CHU Pellegrin. © Radio France - Erwan Chassin

Un projet devenu nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins de la population bordelaise, girondine, régionale voire nationale avec du matériel à la pointe de la technologie et des locaux modernes pour tenter d'adoucir au maximum un passage à l'hôpital.

Dans l'extension de l'hôpital pour enfant du CHU Pellegrin © Radio France - Erwan Chassin

L'extension entrera en service durant le mois de mars 2022, le temps notamment pour le centre hospitalier, de transférer le matériel. Actuellement les locaux sont encore bien vides.