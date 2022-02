Bordeaux : un syndicat de policiers alerte sur les "dommages collatéraux" de la grève de SOS médecins

À Bordeaux, l'association SOS médecins n'assure plus les visites à domicile de jour depuis près de cinq mois maintenant. Un mouvement de grève qui a des répercussions sur le travail des policiers.

Près de cinq mois déjà qu'SOS médecins n'assure plus les visites à domicile en journée à Bordeaux. Depuis fin septembre, ses professionnels sont en grève, ils réclament une revalorisation de leurs actes, en vain. En attendant, le syndicat Alternative police CFDT déplore les répercussions de cette grève sur l'organisation des services de police. Son secrétaire régional, Bruno Vincendon compte sur "l'Agence régionale de santé et la préfecture de Nouvelle-Aquitaine pour trouver une solution en urgence."

"Pendant ce temps-là l'enquête n'avance pas" - Bruno Vincendon, secrétaire régional du syndicat Alternative police CFDT

Jusqu'ici les policiers de l'agglomération bordelaise contactaient SOS médecin pour assurer les visites médicales avant les gardes-à-vue. Depuis le mois d'octobre, Bruno Vincendon pointe un vrai casse-tête : "On bloque un équipage de trois fonctionnaires, ils doivent conduire le gardé-à-vue aux urgences pour sa visite médicale, les urgences sont saturées et pendant ce temps-là l'enquête n'avance pas."

Même problème pour les certificats de décès, nécessaires dès lors qu'un cadavre est découvert. Jeudi 17 février, le corps d'une femme a été retrouvé dans la Garonne, le syndicaliste assure qu'il a fallu près de quatre heures et une quarantaine d'appels avant de trouver un médecin. : "Chaque jour, ce sont des dizaines d'heures de perdues, ce n'est plus acceptable pour nos collègues policiers."

"On touche à peine deux à quatre euros net par visite" - le docteur Karl Moliexe, porte-parole de SOS médecins à Bordeaux

Le porte parole de SOS médecin à Bordeaux ne sous-estime pas les difficultés rencontrées par les fonctionnaires et regrette l'effet "dommages collatéraux" mais affirme qu'ils n'ont pas d'autres choix. Si l'acte pour les policiers est facturé 57 euros 50, selon le docteur Karl Moliexe, les visites à domicile de jour, elles, ne sont plus du tout rentables.

"Le tarif brut est de 35 euros par visite, il n'a pas été valorisé depuis plus de quinze ans, indique-t-il. Si on prend en compte les charges, le matériel qu'on transporte dans notre véhicule, on touche à peine deux à quatre euros net."

Des négociations avec l'Agence régionale de santé sont en cours et tant qu'aucun accord ne sera trouvé, le mouvement de grève se poursuivra. En attendant, de 7 heures du matin à minuit, SOS médecin reçoit les patients en consultation dans ses six cabinets.