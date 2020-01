Bordeaux : MySofie l'application qui simplifie vos dépenses de santé

Philippe Baranski, co fondateur de l'application My Sofie

Bordeaux, France

Fini les factures et devis qui s'accumulent ou qui se perdent : les dépenses et remboursements santé de toute la famille sont désormais accessibles en un clic dans une application qui les centralise: MySofie

Une application développée par des anciens assureurs santé

Philippe Baranski est le co-fondateur d'Everest HC, la start up bordelaise qui a développé MySofie en janvier 2018. Après avoir vendu des assurances santé pendant 17 ans, il s'est rendu compte de la jungle que représentait ce monde pour le simple patient qui s'inquiète de ses remboursements. Il a donc lancé une application pour centraliser les informations venues de la sécurité sociale et des complémentaires santé

Les services proposés par l'application my sofie - site internet mysofie

Objectif rassurer et réconcilier les français avec leur système de santé

Les informations santé de nos utilisateurs ne nous appartiennent pas insiste le co-fondateur de MySofie. Pas de risque de voir des données mal utilisées, l'application est hébergée chez un hébergeur français agrée par le ministère de la santé, c'est un hébergement de données de santé qui garantie la sécurisation de l'ensemble du dispositif. Autre point rassurant pour l'utilisateur : le suivi des remboursements et du budget santé de la famille. Il devient plus facile ainsi d'optimiser les garanties de sa mutuelle par exemple.

Votre budget santé devient enfin plus lisible - site my sofie

Vers le succès à l'international

Moins de 2 ans après son lancement, MySofie connait un succès grandissant sur les plateformes d'Apple et de Google. L'application est également commercialisée par cinq assureurs, parmi lesquels AG2R La Mondiale ou Groupama. Elle vise désormais l'internationale grâce à sa présence au CES de Las Vegas du 7 au 10 janvier. La force de la start up est d'être la seule en France et en Europe, à pouvoir agréger tous types de données de santé, un savoir faire exportable à l'étranger. De quoi nourrir de plus grandes ambitions. La start-up compte doubler sa taille pour passer de 14 à une trentaine de collaborateurs avec un chiffre d'affaire qui dépasser le million d'euros à la fin de l'année 2020.