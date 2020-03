Bords de Loire interdits à Orléans : mise en place des mesures "barrière" contre le coronavirus

En ce début d'après-midi de vendredi, de simples barrières placées en différents endroits sont installées sur les quais de Loire à Orléans. Pas de quoi décourager totalement joggeurs et promeneurs, qu'on croise encore, mais on note qu'ils sont moins nombreux, et qu'ils ne sont pas rassemblés, groupés, comme on avait pu le voir jusque-là.

Mais ces contrôles doivent s'intensifier dans les prochaines heures, une fois publié l'arrêté préfectoral d'interdiction. D'autant que désormais partout en France les polices municipales sont également autorisées à contrôler les justificatifs de sortie dérogatoires.

Quelques promeneurs en bords de Loire à Orléans © Radio France - Anne Oger

Philippe habite une maison avec balcon donnant directement sur la Loire, surplombant le chemin de halage, et il note une nette baisse du nombre de passants, depuis ce vendredi matin. Mais lui ne digère pas ce qu'il considère comme une application jusqu'au-boutiste de la consigne "restez chez vous", de la part des policiers, parfois.

Ils nous ont crié "rentrez à l'intérieur, alors qu'on ne prend aucun risque

Ce vendredi matin, il est sorti sur son balcon avec sa femme, bien loin et surtout bien au-dessus des éventuels passants. Une voiture de police s'est avancée, et les forces de l'ordre lui ont ordonné, à lui et à sa femme, de rentrer à l'intérieur de la maison.

"On ne prend aucun risque", répond ce monsieur, choqué de l'injonction. "On peut quand même ouvrir nos fenêtres, ou alors il faut interdire ça aussi" s'agace sa femme.

A Saint Jean de Braye pas d'interdiction

Un peu plus loin, vers Saint Jean de Braye, rien ne matérialise une interdiction des bords de Loire, on ne voit pas de barrières, pas de messages de prudence. Un joggeur reprend son souffle, il assure n'avoir fait que deux kilomètres, conformément aux recommandations du ministère des sports.

Il faut préciser que tous les bords de Loire ne sont pas sous le coup de l'arrêté préfectoral dans le Loiret, les lieux symboliques ont été ciblés, mais le message dans ce cas est clair : "on invite les gens à ne pas s'y rendre" dit la préfecture.