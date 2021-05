Rennes. "Bouge", tout un programme pour lutter contre la sédentarité chez les jeunes

"Cela m'arrive de voir mes élèves qui mangent des barres chocolatées sur le chemin de l'école, ou qui ont déjà passé la matinée devant des écrans", constate Julien Perrigault, directeur de l'école élémentaire Jacques Prévert à Rennes. Et il n'est pas le seul. Les enfants et les adolescents passent de plus en plus de temps sur les écrans et dans moins en moins à pratiquer une activité physique. Une tendance encore renforcée en temps de pandémie. Avec l'école à la maison, les jeunes ont passé encore plus de temps vissés sur une chaise. Cette situation est plus qu'alarmante pour le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. "Actuellement en sixième, sur cinq enfants qui rentrent au collège, quatre ne savent pas faire quatre cloche-pieds sur le même pied. Là ce n'est pas de l'activité physique, c'est de la motricité", s'inquiète-t-il.

Ce manque d'activité a des conséquences directes sur leur santé. Près de 17% des enfants sont aujourd'hui en surpoids en France. Le professeur François Carré constate également une augmentation des cas de diabète chez les jeunes. "Aujourd'hui nous avons des enfants qui sont diabétiques de type 2. Moi quand j'ai commencé la médecine, c'était l'homme de quarante ans qui était diabétique de type 2. Ce n'était pas des gamins de quinze ou seize ans. Mais on commence à en avoir", explique-t-il.

10 minutes d'exercice tous les matins à l'école

Pour lutter contre ce phénomène, le programme "Bouge" s'est allié avec l'Education Nationale pour renforcer l'activité sportive dès l'école primaire. L'objectif ? Proposer dix minutes d'exercice aux enfants le matin pour ne pas passer toute la journée immobile derrière un pupitre. "On va proposer dès la rentrée prochaine un calendrier qui permettra à chaque enseignant de la ville de Rennes, du département ou de la région, de piocher des activités qui permettent une pratique sportive quotidienne. Avec ça, on se met dans des conditions idéales pour attaquer les nouveaux apprentissages proposés par les enseignants", précise Julien Perrigault.

Cela sera testé dans des classes de CM1 dès la rentrée prochaine, avant d'être étendu à tous les niveaux.

Le programme "Bouge" comprend également un site Internet où seront diffusées des vidéos ou des podcasts réalisés par des sportifs du stade rennais, ainsi qu'une formation dédiée au sport-santé.