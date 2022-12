Boulleret : la petite Mélyne et ses parents attendent beaucoup du Téléthon

Mélyne attend beaucoup du Téléthon, qui démarre ce vendredi 2 décembre. La petite fille qui aura bientôt quatre ans, souffre d'une glycogénose. Son foie n'arrive pas transformer le sucre. Une maladie qui touche environ un enfant sur 100.000. Sa vie n'est pas en danger, à condition de respecter un très grande discipline pour s'alimenter.

Mais le quotidien de la fillette est lourd. Mélyne doit manger toutes les trois heures en moyenne... et contrôler très régulièrement son taux de sucre dans le sang. Sa maman, Jennifer, s'est arrêtée de travailler pour pouvoir s'occuper de sa petite fille.

A 15H, par exemple, Mélyne doit être nourrie : "c*'est du lait sans sucre et de la blédine sans sucre* ", détaille Jennifer. "Mélyne ne veut plus prendre de biberon car elle se considère comme une grande. Donc on la nourrit par la sonde qu'on utilise toutes les nuits. On la branche à partir de 20H15, jusqu'au lendemain matin. Bien sûr, on reste vigilant la nuit, en cas de problème technique. C'est rare, mais c'est déjà arrivé."

Mélyne est nourrie par sonde car elle ne veut plus de biberon et a du mal à avaler en raison d'une pharyngite. © Radio France - Michel Benoit

La petite fille doit prendre ses repas à des rendez-vous fixes, toutes les deux à trois heures, dans un délai qui ne doit pas excéder deux ou trois minutes sinon Mélyne pourrait faire une hypoglycémie. Les doses de nourriture sont calculées très précisément par une diététicienne. Tout est pesé au gramme près. Jennifer la maman de Mélyne est très vigilante : " heureusement qu'elle est là, Claire. je veux lui rendre hommage. C'est une diététicienne très à l'écoute et très pointilleuse. Et c'est très bien. C'est nécessaire si on veut que Mélyne grandisse normalement. Quand elle était bébé, j'étais avec des horloges partout : sur mon téléphone, dans ma maison pour ne pas manquer l'heure du repas de ma fille. Aujourd'hui, l'horloge est dans ma tête. Je sais toujours l'heure qu'il est ! "

Mélyne aime bien faire le pitre. © Radio France - Michel Benoit

Jennifer se rend chaque matin à 10H30 à l'école pour nourrir sa fille qui n'a évidemment jamais mangé de bonbon : " quand elle voit un bonbon, elle dit non, ça c'est pour maman. Je lui ai appris que ça rendait son foie malade."

Mélyne fait également des crises d'épilepsie. A 10 ans, ses parents espèrent qu'elle pourra participer à des programmes de recherche pour enfin trouver le médicament qui permettra à son foie de synthétiser les sucres rapides.