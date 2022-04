Bourg-Saint-Maurice : l'hôpital sera bientôt équipé d'une IRM pour désengorger la vallée de la Tarentaise

Deux nouvelles IRM sont en projet en Savoie, dont une à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice en Tarentaise, opérationnelle dès cet été. L'objectif étant de prendre en charge plus rapidement les patients et de désengorger l'hôpital d'Albertville.

Jusque-là, pour faire une IRM (imagerie par résonance magnétique), un patient en Tarentaise ou en Maurienne devait se déplacer à Chambéry ou à Albertville. L'ARS a donné son accord pour deux nouvelles IRM en Savoie : l'une à Bourg-Saint-Maurice et l'autre à Saint-Jean-de-Maurienne.

A Bourg-Saint-Maurice, le chantier démarre fin avril, pour une mise en service en août, ce qui devrait décharger l'IRM d'Albertville, complètement saturée. "Cette vallée de Haute-Tarentaise est éloignée des autres hôpitaux", commente Rudy Lanchet, le directeur de l'hôpital. "Entre Bourg-Saint-Maurice et Albertville, il y a 45 minutes. Pour aller à Chambéry, c'est 1h30. Et je ne parle pas des patients qui viennent du bout de la vallée, de Tignes ou Val d'Isère."

Pour faire une IRM à Albertville actuellement, il faut attendre deux mois.

"On est vraiment dans un territoire spécifique, isolé, mais avec une forte activité, qui mérite complètement cette nouvelle offre de santé", assure le directeur. L'IRM devrait effectuer environ 4.500 examens par an, ce qui devrait aussi désengorger le scanner de Bourg-Saint-Maurice, saturé à 9.500 examens annuels.

Une offre de soins pas adaptée à l'affluence touristique

Notamment avec les stations de ski, la vallée de la Tarentaise répond à un besoin de soins très spécifique. "La vallée est poumon économique", commente Rudy Lanchet. "Ce type d'équipement n'est pas que pour servir les habitants locaux, mais également pour les 150.000 personnes qui arrivent."

Cette saison d'hiver, l'activité a été très dense, parfois proche de 100 passages aux urgences par jour.

"Le fait d'offrir cet offre de proximité permet de fluidifier la prise en charge et de limiter les transferts. Tout le monde gagne du temps", conclut-il. Parmi le personnel, six personnes vont être formées à l'IRM. Les travaux sont estimés à 700 000 euros, et plus d'1 million pour la machine elle-même.