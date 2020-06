Bourges : Trop de relâchement dans les gestes barrières ?

Depuis le déconfinement, 52 cas ont été recensés dans le Cher et 176 cas contact. Rien d'alarmant, mais certains signaux se détériorent en région Centre Val de Loire et incitent à la prudence : le covid continue de circuler. Pas de panique mais la vigilance est toujours de mise : la région Centre Val de Loire affiche l'un des taux de reproduction les plus élevés à 1,06 : cela veut dire que le Covid a repris sa progression. Un malade contamine en moyenne plus d'une personne ; conséquence d'un relâchement des gestes barrières estime le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier : " Il y a du relâchement, c'est certain. Et il y a un nombre de cas contact très important. Cela prouve que la distanciation sanitaire (le fameux mètre ) n'est plus respecté." Evidemment sur les terrasses des cafés mais aussi à l'occasion de réunions familiales ou religieuses...

Jusqu'à 141 tests sont effectués chaque jour dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, on dépiste jusqu'à deux cas positifs par jour (mais pas tous les jours ! ), le taux d'incidence de la maladie pour 100.000 habitants et de 2 ; il est de 1,8 dans l'Indre et jusqu'à 5,6 dans le Loiret. Rien de dramatique cependant, car ces chiffres médiocres s'expliquent aussi par un ciblage des tests : " Nous menons une politique de tests volontariste en ciblant notamment les populations dites sensibles en raison de leurs conditions de vie, détaille Jean-Christophe Bouvier. Evidemment quand on cherche, on trouve ! " Jusqu'à 140 tests sont effectués chaque jour dans le Cher. Deux personnes sont encore en réanimation dans l'Indre, et 81 hospitalisées. Dans le Cher, aucun malade Covid en réanimation mais 33 personnes hospitalisées. (il s'agit des dernières statistiques disponibles auprès de Santé Publique France, en date du 26 juin.)