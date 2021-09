Bourges : 4650 élèves à vacciner dans le Cher

Le schéma départemental vaccinal se met en place dans le Cher pour les jeunes de 12 à 17 ans, sachant que 75 % ont déjà reçu une dose. L'enjeu est d'éviter une résurgence des contaminations à cause de la rentrée des classes.

La vaccination anti-covid se met en place pour les 12/17 ans. Les parents ont jusqu'à mardi pour indiquer leur position aux collèges ou lycées qui vont ensuite organiser les choses avec les élèves volontaires. Dans le Cher, les autorités estiment à environ 4650, le nombre d'élèves à vacciner. Première solution : la famille de l'élève réserve directement un rv dans un centre de vaccination grâce à un numéro spécial que lui a indiqué l'éducation nationale, le jour de la rentrée. Les injections sont prévues, dans ce cas, mercredi après-midi : " Les parents ont un numéro de téléphone spécifique qui leur a été communiqué " détaille Bertrand Moulin, directeur de l'ARS dans le Cher. " Ils appellent et ils auront un rv sans problème. On a bloqué des créneaux pour les élèves, le mercredi après-midi. Le deuxième étage de la fusée, c'est l'organisation de séances de vaccination en lien avec les collèges, les lycées et les centres de vaccination. Les établissements emmèneront les élèves volontaires vers ces centres. "

Le lycée Jacques Coeur de Bourges est l'un des trois établissements du département où seront organisées des vaccinations. © Radio France - Michel Benoit

Quatorze centres dont sept éphémères prévus dans le Cher pour ces injections durant le temps scolaires. Une journée par semaine sera dédiée aux élèves à partir du 13 septembre. Troisième solution : des vaccinations directement dans les établissements : les lycées Alain Fournier et Jacques Coeur à Bourges et le collège de Dun sur Auron ont été retenus : " Seule l'autorisation de l'un des responsables légaux de l'enfant est nécessaire pour la vaccination " détaille Pierre-Alain Chiffre, directeur académique dans le Cher. " Et à partir de 16 ans, l'élève peut se déclarer volontaire, de lui-même. " Les autorités estiment que seuls 10 % des élèves refuseront la vaccination. La circulation du virus qui avait augmenté dans le Cher, tend à baisser depuis quelques jours. Il serait dommageable que la rentrée des classes vienne casser cette dynamique à nouveau favorable.