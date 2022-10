Bourges : le pôle mère-enfant fonctionnera normalement ce week-end

La situation est très tendue au pôle mère-enfant de l'hôpital de Bourges. Il regroupe la maternité, la pédiatrie, et la néonatologie. L'arrêt maladie d'un pédiatre en début de semaine a failli compromettre le maintien de toute l'activité ce week-end. Finalement, un médecin a été trouvé pour assurer l'astreinte ce samedi-dimanche.

Cette situation sera compliquée jusqu'à la fin du mois assure la direction de l'hôpital de Bourges. Ensuite, ça ira mieux. C'est une pédiatre libérale qui exerce en partie à la clinique Guillaume de Varye de Saint-Doulchard qui va venir prendre cette astreinte. "Cette pédiatre nous enlève une grosse épine du pied" assure le docteur Laurent Vaz, président de la commission médicale d'établissement.

"Là, de manière suraigüe, effectivement, ce week-end, nous avions des difficultés pour maintenir l'activité de permanence des soins précise le docteur Vaz_. L'inquiétude était vraiment ce week-end. Même si tout n'est pas encore réglé jusqu'à la fin du mois, on peut penser que cela va se régler. Les médecins et l'ensemble des services sont déterminés à se battre pour maintenir l'ensemble de l'offre de soins"._

Le pôle mère-enfant fonctionne souvent en flux tendu

Le pôle mère-enfant fonctionne comme souvent à l'hôpital en flux tendu avec seulement quatre pédiatres. Sur ces quatre pédiatres, une est en congé maternité et une autre est donc arrêtée pour quelques semaines en congés maladie. Difficile, réduits à seulement deux pédiatres, d'assurer les astreintes notamment de week-end.

Le docteur Laurent Vaz, Agnès Cornilleau (directrice) et Audrey Allibert (directrice adjointe) © Radio France - Michel Benoit

Cela a été très tendu, mais Agnès Cornillaut, directrice du centre hospitalier de Bourges, tient à rassurer les familles. "Une pédiatre libérale de Bourges qui intervient également à la clinique Guillaume de Varye va prendre l'astreinte ce week-end. On la remercie. Depuis plusieurs années, déjà, nous cherchons à recruter un cinquième pédiatre puisque ce poste est vacant depuis longtemps."

Le manque de pédiatres est très marqué en France depuis plusieurs années déjà. Une problématique nationale. "De toute manière, l'effectif de pédiatres est bien insuffisant analyse Armelle Paris, déléguée CGT à l'hôpital de Bourges_. C'est pour cela que depuis un an, on a une vidéo qui était sortie pour demander à des pédiatres de venir travailler à l'hôpital de Bourges. C'est un problème national, mais c'est une conséquence de toutes ces lois sur la santé, ces dernières années et le numerus clausus n'a rien arrangé."_

Une manifestation ce samedi à Bourges

Le retour du congé maladie de l'une des pédiatre est attendu en novembre et l'hôpital a une piste pour ce fameux cinquième pédiatre qui pourrait arriver en 2023. De quoi donner donner un peu d'air. Un rassemblement est organisé par la CGT, place Séraucourt, ce samedi à 14h, pour réclamer des moyens pour les hôpitaux.