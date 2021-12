Bourges : à l'hôpital Jacques Coeur, on peut soigner sa myopie en dormant.

Cela fait cinq mois que le centre hospitalier Jacques Coeur propose l'orthokératologie. Elle est principalement prescrite à Bourges pour les enfants à partir de 8 ans. C'est le docteur Tiphanie Pichard, ophtalmologue à l'hôpital de Bourges, qui a décidé d'apprendre cette technique car de plus en plus d'enfants sont myopes et de plus en plus jeunes. Le principe de l'orthokératologie, c'est de peser sur la surface de l'oeil, grâce à une lentille rigide : " C'est une lentille qu'on porte la nuit " détaille le docteur Pichard. " Elle va transitoirement, et de manière réversible, aplatir la cornée. Je préconise surtout cette technique chez l'enfant jusqu'à ce qu'il termine sa croissance. Cela permet de ralentir la progression de la myopie. On perd par exemple seulement une dioptrie par an au lieu de deux. C'est très intéressant. Cela permet aussi de réduire le risque de pathologies liées à une forte myopie comme le décollement de la rétine."

L'orthokératologie nécessite une topographie de la cornée © Radio France - Michel Benoit

Une technique qui exige d'être bien motivé, mais qui évite de devoir porter des lunettes. Karine Philippe, infirmière à l'hôpital de Bourges est l'une des premières myopes adultes à l'avoir adoptée : " On ne voit pas forcément très très bien tout de suite, dès la première nuit, mais on ne peut pas remettre ses anciennes lunettes. Donc, j'ai alterné avec des lentilles souples pendant quelques jours mais au bout de quatre ou cinq jours, on commence à très bien voir. Il est également important d'être assez rigoureux pour l'entretien des lentilles. Tous les enfants n'en sont pas forcément capables ou alors il faut que les parents soient très vigilants."

Le docteur Tiphanie Pichard préconise plutôt l'orthokératologie pour les enfants afin de ralentir la myopie © Radio France - Michel Benoit

Ce traitement est plutôt indiqué pour les enfants estime le Dr Pichard. Il nécessite plusieurs rendez-vous. C'est assez contraignant. C'est pourquoi, il débute systématiquement durant les vacances scolaires pour les enfants, d'autant que la vision n'est pas parfaite les premiers jours. Il faut une paire de lentilles par an jusqu'à la fin de la croissance. On peut ralentir de moitié le développement de la myopie et donc éviter des myopies trop fortes qui arrivent de plus en plus jeunes, a constaté le docteur Tiphanie Pichard : " Des facteurs environnementaux aggravent la myopie. Toutes les activités de près prolongées. Que ce soient, les tablettes, les smartphones, les écrans bien sûr ou même la lecture. Ce qui compte c'est de ne pas passer trop de temps en vision de près et de profiter de la lumière du jour plutôt que la lumière artificielle. Il faut donc privilégier les activités en extérieur." La sécurité sociale ne rembourse pas ce traitement pour le moment.