Bourges : à votre santé !

Le contrat local de santé a pour but de créer une vraie dynamique de santé et d'inclure une réflexion santé dans un maximum d'actions au quotidien. Cela permet de mener des actions novatrices pour réduire les inégalités d'accès aux soins par exemple. Illustration avec cette équipe mobile d'intervention créée par l'hôpital psychiatrique George Sand : " Il y a un infirmier, un psychologue et un médecin " précise Alexis Jamet, directeur du centre hospitalier George Sand. "C'est une équipe qui va sur le terrain pour essayer d'être au plus proche des gens qui ne viennent pas. On va à la rencontre des migrants. Cela ne se fait pas directement dans la rue mais au travers de permanences dans des structures d'accompagnement. Ces migrants sont des personnes précaires, qui ont subi un traumatisme psychique, un déracinement. Leur état de santé mentale est parfois très compliqué. Grâce à cette équipe mobile, on fait le lien pour réorienter ces personnes vers nos structures, hôpital de jour ou centre médico-psychologique."

le contrat local santé mobilise un grand nombre d'énergies © Radio France - Michel Benoit

Ce contrat local de santé ne va pas permettre d'éviter la désertification médicale mais il peut contribuer à créer un environnement plus favorable à l'installation de praticiens. Là encore le centre hospitalier George Sand se veut actif : "on a eu jusqu'à six internes, ces derniers temps, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps " insiste Alexis Jamet. "Encore faut-il les accueillir et les héberger dans de bonnes conditions. On va refaire toutes les chambres qui leur sont destinées et on travaille sur un lieu de vie, une sorte de foyer où ils peuvent se retrouver, entre eux mais aussi avec leurs pairs, leurs maîtres de stage par exemple. C'est très important car on s'aperçoit que c'est le bouche-à-oreille qui est efficace pour recruter des médecins. Ce n'est pas l'intérim. Les jeunes professionnels sont très sensibles à cet accueil durant leurs études. Et cela peut influer sur leur décision d'installation."

Parmi les signataires, Alexis Jamet (premier à gauche), directeur du centre hospitalier psychiatrique George Sand. © Radio France - Michel Benoit

Ce contrat local de santé vise à améliorer l'accès aux soins comme les dépistages gynécologiques. Cela passe par une promotion de la santé à tous les niveaux : " On doit améliorer le maillage et pas uniquement dans les quartiers en politique de la ville. Cela a été notre priorité mais il faut aussi travailler sur d'autres quartiers plus centraux où l'accès aux soins n'est pas non plus satisfaisant " précise Mireille Leroy, animatrice territoriale santé. " On travaille également sur différents publics. On va se déployer par exemple au niveau des écoles pour travailler sur la question de la santé environnementale, sur l'égalité femme/homme. On va aussi se déployer au niveau des conseils de quartier pour leur expliquer cette vision globale de la santé, cette culture commune et les amener à développer aussi des actions sur leurs quartiers." Et la ville de Bourges travaille toujours sur son projet de centre municipal de santé : 10 médecins municipaux y seraient embauchés.