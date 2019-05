Bourges : Appel à la grève au centre hospitalier Jacques Coeur ce jeudi

Bourges, France

La CGT appelle à la grève ce jeudi au centre hospitalier Jacques Coeur à Bourges, comme dans bon nombre d'hôpitaux en France. Selon le syndicat, les conditions de travail et de prise en charge des patients continuent de se détériorer à Bourges. La CGT multiplie les droits d'alerte sur les sous-effectifs. Il réclame l'embauche de 50 personnes pour combler les postes vacants ainsi que la création de 75 postes, l'équivalent de ceux qui ont été supprimés entre 2015 et 2018.

Des moyens il y en a, il s'agit de choix du gouvernement

Pour la déléguée CGT Armelle Paris, les conditions de travail actuelles ne peuvent plus durer. "Hier soir aux urgences on avait 16 patients en attente et seulement deux lits disponibles, on ne peut pas laisser les gens comme ça." Le syndicat demande donc aussi l'ouverture de 60 lits supplémentaires. Selon Armelle Paris la situation aux urgences est critique mais les difficultés concernent tous les services.