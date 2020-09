Bourges : de nouvelles perspectives pour le laboratoire départemental d'analyses

Le laboratoire vétérinaire du Cher vient de rejoindre le groupement d'intérêt public Terana. Terana accueille déjà les laboratoires départementaux publics du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy de Dôme et du Rhône. Ces laboratoires départementaux travaillent notamment avec les éleveurs et l'agroalimentaire. Cette mutualisation des moyens va permettre de développer les activités tout en réduisant les coûts. Seul, le laboratoire départemental d'analyses n'avait pas d'avenir estime son seul financeur, le département du Cher. Le déficit de la structure était encore de 700.000 euros l'an dernier. Intégrer Terana, c'est lui ouvrir des opportunités, explique le directeur général du groupement d'intérêt public, Sylvain Naulot. "On rentre dans une logique vertueuse de réduction des contributions du département. L'autre intérêt, c'est de maintenir cet outil local et surtout de le développer avec des interventions sur l'eau par exemple, un secteur que l'on souhaite développer : eaux usées, eau potables, eaux de baignade. On va aussi proposer des formations sur le gaspillage alimentaire."

Les élus et responsables de Terana, laboratoire départemental d'analyses du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Pour Jean-Claude Morin, vice-président du conseil départemental du Cher, on ne peut pas confier tout le marché des analyses au secteur privé. Un laboratoire public dans le Cher, c'est une garantie de conserver des compétences locales à prix abordables notamment pour les éleveurs. " Un laboratoire privé gère son activité comme il le souhaite. Nous n'avons pas la main dessus. Là, c'est différent. Il y a cette garantie sur les prix et surtout de ne pas faire de différences entre ceux qui sont près et ceux qui sont loin (le Cher est le 7e département de France le plus étendu), les gros prélèvements et les petits prélèvements pour ne pas pénaliser les petites activités."

Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Et notamment les éleveurs ou les producteurs locaux à une époque où le circuit court démontre toutes ses vertus. "La présence d'un laboratoire public local, c'est un outil à disposition des agriculteurs pour les inciter à transformer leurs produits et leur donner plus de valeur ajoutée. C'est l'un des enjeux de l'agriculture aujourd'hui." Un laboratoire départemental vétérinaire qui prouve toute sa légitimité en cette période de pandémie. Il réalise 180 analyses par jour, une aide appréciable pour éviter un trop grand engorgement des laboratoires privés. "On a même renforcé nos équipes en créant deux emplois, détaille Sylvain Naulot. Cela nous permet de rendre les résultats de ces tests dans les délais les plus brefs de 24 heures. Cet afflux de travail ne doit pas non plus se faire au détriment de notre secteur santé animal. On active finalement des liens entre le monde humain et le monde vétérinaire, sachant que 60 % des nouvelles maladies sont des maladies liées au monde des animaux. On renforce donc ces liens pour être mieux préparé pour la suite et peut-être mieux anticiper ces maladies." Vingt-quatre personnes travaillent au laboratoire départemental d'analyses du Cher.