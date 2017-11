Bourges : des fouilles sur un site vieux de plus de 3000 ans.

Un site archéologique vieux de plus de 3000 ans découvert près de Bourges, à Vasselay sur le tracé de la future rocade Nord-Ouest. Les fouilles ont débuté au mois d'octobre. Elles se termineront pour Noël.

Les archéologues doivent creuser sur une zone très vaste : 1,8 hectare. Ils ont également découvert une occupation de l'âge du Bronze (moins 1100 av JC) assez rare dans la région, et une un peu plus récente, de l'âge du fer, juste avant la Gaule Romaine.

Un diagnostic a été mené au printemps 2016tout au long de la nouvelle rocade pour localiser les fouilles qui s'avéreront les plus interessantes. © Radio France - Michel Benoit

Les archéologues ont délimité toute une succession de zones de 1 mètre carré, c'est là que Maud Chemin, technicienne de fouilles à l'Inrap intervient pour creuser par couche successives de dix centimètres : " On travaille à la pioche, à la pelle ou à la truelle. On trouve des tessons de poteries. Jusqu'à une cinquantaine par mètre carré à certains endroits."

Des tessons de poteries de l'âge du bronze (moins 1100 ans avant JC) découverts à Vasselay, près de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Il faut un regard éclairé pour différencier immédiatement un tesson de poterie d'un vulgaire caillou enrobé de glaise. Vers 1100 avant JC, des hommes habitaient là, à Vasselay (lieu-dit Fontland). Impossible de dire combien puisque les maisons en bois ont disparu. On retrouve parfois l'emplacement des pieux, plus souvent des fosses de stockage de denrées, creusées dans la terre. Les archéologues vont essayer de comprendre ce site : " On va essayer de savoir si les maisons étaient directement sur ce site ou plus excentrées, explique Eric Frenée, responsable des fouilles pour l'Inrap. On ne connait pas encore précisément les implantations de cette époque. On voudrait aboutir à une cartographie plus précise des lieux d'occupation".

Les archéologues de l'Inrap et de l'agglomération Bourges Plus ont accueilli des élus sur le site des fouilles de Vasselay © Radio France - Michel Benoit

Des pollens piégés dans la terre permettront également de reconstituer les paysages de l'époque. Une seconde occupation un peu plus loin, plus récente, remonte à moins 500 avant JC (l'âge du fer). Peut-être y trouvera t-on des vestiges plus remarquables. Maud Chemin se souvient de sa plus belle découverte : "C'est une épée gauloise mise au jour du côté de Vierzon. Elle était assez sale, mais son étude a permis de découvrir de superbes inscriptions". On n'en est pas encore là mais le diagnostic a démontré la présence de mobilier métallique assez rare pour la période.