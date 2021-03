Bourges : des moyens supplémentaires pour la pédo-psychiatrie

Des moyens supplémentaires pour la psychiatrie et le suivi des jeunes dans le Cher. Le centre hospitalier George Sand va pouvoir créer 8,5 postes pour améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents, victimes de troubles psychiques ou neuro-développementaux.

Trois projets viennent d'être validés par les autorités sanitaires. Le département du Cher est un ainsi l'un des premiers départements où est mise sur pied une équipe mobile d'accueil en périnatalité : elle travaillera notamment avec les centres de périnatalité et pourra aller à la rencontre des parents vulnérables : " On pourra par exemple aider une maman ou un papa, qui seraient en phase dépressive ou connus pour développer ce type de pathologie" détaille le docteur Corinne Vaillant, chef du pôle médico-psychologique de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital George Sand : " On a déjà développé des relations avec les maternités ou services de protection maternelle infantile, mais là , on souhaite développer un travail conjoint qui mènera, de notre côté à un diagnostic et à une prise en charge aussi bien pour les bébés vis à vis des troubles neuro-développementaux en particulier les troubles du spectre austistique, que les parents pour les aider à développer une relation d'attachement adaptée et rassurante."

L'un des deux centre médico-psychologiques de Bourges. - Centre hospitalier George Sand

Ces moyens supplémentaires sont évidemment les bienvenus, d'autant que les confinements et la pandémie n'ont pas amélioré la situation. Le retour à l'école en septembre a été très compliqué pour certains jeunes, les confinements ont également dégradé certaines ambiances familiales. Le centre hospitalier Georges Sand va pouvoir embaucher des infirmières, des éducatrices ou psychologues pour son projet Passage notamment : " Par exemple, nous allons avoir un psychologue qui va nous permettre d'effectuer des bilans pour mieux évaluer les capacités du jeune, ses difficultés, ses faiblesses mais aussi ses compétences en vu d'une meilleure insertion " précise le docteur Corinne Vaillant. La prise en charge des jeunes devrait être améliorée dans les centres médico-psychologiques. L'infirmière qui les oriente disposera de plus de temps : " Cette infirmière qui propose le premier rendez-vous va pouvoir se consacrer entièrement à ce travail là " explique Guylaine Sommer, cadre supérieure de santé. " Elle pourra développer son expertise. Elle évitera que cela bouchonne en identifiant les priorités des urgences." Une prise en charge des adolescents notamment, qu'on espère plus rapide malgré la pénurie médicale : " Pour les adolescents, c'est le risque suicidaire " détaille le docteur Vaillant. " Cela peut être pour les enfants comme pour les adolescents, une situation de violence sexuelle subie. Cela peut être un comportement auto ou hétéro agressif compliqué." Les centres médico psychologiques du Cher accueillent 300 nouveaux patients chaque année. Il est préférable de passer par votre médecin traitant pour obtenir un rendez-vous.